97 hängige Vorstösse: Die Kantonsräte bauen sich einen Pendenzenberg

175 parlamentarische Vorstösse hat der Kantonsrat in den vergangenen zwei Jahren behandelt, 81 Aufträge und 94 Interpellationen. Dazu kamen noch 55 Kleine Anfragen, die mit der schriftlichen Beantwortung durch den Regierungsrat erledigt sind.

Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte legen beim Verfassen von Vorstössen einen sehr unterschiedlichen Ehrgeiz an den Tag. Von über einem Viertel der aktuellen 100 Kantonsrätinnen und Kantonsräte ist in den letzten zwei Jahren kein einziger Vorstoss verzeichnet. Darunter finden sich übrigens gerade auch prominente Polit-Schwergewichte wie FDP-Fraktionschef Peter Hodel, CVP-Präsidentin Sandra Kolly oder Gewerkschaftsbund-Präsident Markus Baumann (SP). Und es gibt eine ganze Reihe von Parlamentarierinnen, die sich auf einen oder zwei Vorstösse beschränkt haben. Klar, worauf das hinausläuft: Da stechen wohl einige heraus, die Aufträge, Interpellationen und Kleine Anfragen am Laufmeter produzieren. Die ungekrönte Vorstosskönigin ist SVP-Kantonsrätin Stephanie Ritschard mit nicht weniger als 20 Vorstössen in den letzten zwei Jahren, die aktuell noch hängigen oder in der Januar-Session eingereichten mitgezählt. Parteikollege Rémy Wyssmann steht ihr mit immerhin 14 Vorstössen nicht viel nach.

Auffallend ist die hohe Erfolgsquote von Aufträgen, mit denen von der Regierung etwa verbindlich verlangt werden kann, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten. Deutlich über die Hälfte der in den letzten zwei Jahren behandelten Aufträge hat der Kantonsrat erheblich erklärt, da essen zum Beispiel Bundesparlamentarier härteres Brot. Das mag daran liegen, dass manche Aufträge kaum auf Opposition stossen, weil sie mehr oder weniger offne Türen einrennen. Die Forderung nach einer Alternativlösung zu den Bustransporten der Berufsschüler zum Lehrlingsturnen in Solothurn ist etwa so ein Beispiel. Ein anderer Punkt ist die Besonderheit, dass Aufträge mit einem abgeänderten Text und somit quasi als Gegenvorschlag zur ursprünglichen Forderung des Verfassers überwiesen werden können. Das kommt sehr oft vor und kann von Fall zu Fall einen Vorstoss für die politischen Lager hüben und drüben doch erheblich verträglicher machen. So ist es zum Beispiel schon etwas anderes, die Einführung eines vierwöchigen Vaterschaftsurlaubs für das Staatspersonal zu beschliessen oder die Gesamtarbeitsvertragskommission bloss zu beauftragen, bei einer ohnehin geplanten Überprüfung der bezahlten Urlaubstage auch zu «prüfen», ob ein Vaterschaftsurlaub eingeführt werden soll.