8 Solothurner Betriebe sind im Rennen für einen Gastro-Award

Die Best of Swiss Gastro-Awards von Best of Swiss Gastro sind der grösste Schweizer Publikumspreis und der einzige Award der Schweizer Gastronomie. Seit 2004 werden jedes Jahr die besten Gastronomiebetriebe ausgezeichnet.

2020 in diesen acht Kategorien: Fine Dining (Gourmet), Classic (Traditionell), International (Landestypisch), On the Move (Take away & Selbstbedienung), Coffee&Bistro (Café & Teestuben), Activity (Freizeit & Sport), Trend (Innovation) und Bar&Lounge (Nightlife).

Die Betriebe bewerben sich selbst für den Award. Wenn es zu einer Nominierung kommt, sind 950 Franken fällig. Dafür hat der Betrieb dann Anrecht auf bestimmte Leistungen von Best of Swiss Gastro. Wie etwa ein Betriebsprofil im Dining-Guide.

Für die diesjährige Ausgabe gingen 208 Bewerbungen ein. 145 wurden dann nominiert. 75 Betriebe gelten als Newcomer. (ldu)