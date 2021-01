583 Personen wollen in den 100-köpfigen Solothurner Kantonsrat

Am Montag, 17 Uhr lief beim Kanton die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge ab. Wenig später publizierte die Staatskanzlei die Listen und Kandidierenden. 100 Sitze stehen im Solothurner Kantonsrat zur Verfügung, 583 Personen kandidieren dafür. Es sind 383 Männer und 200 Frauen. Von den Bisherigen treten 14 nicht mehr zur Wahl an. Damit kandidieren dieses Jahr 78 Personen mehr als bei den Wahlen vor vier Jahren. Dies ist wiederum ein deutlicher Rekord: Noch nie gab es sowohl im Total als auch in jeder Amtei so viele Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat. Zum Vergleich: 2017 hatten sich 505 Personen für den Kantonsrat beworben, 364 Männer und 141 Frauen. Damals traten 15 Bisherige nicht mehr an.

Folgende Listen nehmen in den Wahlkreisen (Amteien) teil Solothurn-Lebern (23 Mandate, 9 Listen): SVP, SP, Grüne, Junge Grüne, glp / jglp, CVP, FDP.Die Liberalen, JUSO, EVP Bucheggberg-Wasseramt (22 Mandate, 8 Listen): SVP, SP, Junge SP, FDP.Die Liberalen, Grüne, glp / jglp, CVP, EVP Thal-Gäu (13 Mandate, 7 Listen): FDP.Die Liberalen, SVP, SP, glp / jglp, CVP, CVP Newcomer, Schweizer Demokraten Olten-Gösgen (29 Mandate, 9 Listen): SVP, Grüne und Junge Grüne, Junge SP, SP, glp / jglp, FDP.Die Liberalen, CVP - Die Mitte, EVP, jevp Dorneck-Thierstein (13 Mandate, 6 Listen): SVP, CVP, FDP.Die Liberalen, SP, Grüne, glp / jglp Ein Blick aufs Alter Die jüngste Kandidatin, Aline Capus, kommt aus Olten und tritt für die Liste Junge SP Region Olten in der Amtei Olten-Gösgen an. Sie wurde am 31. Dezember 2020 18 Jahre alt. Die älteste Kandidatin, Marta Dobay-Fricsay, ist 77 Jahre alt und tritt in der Amtei Olten-Gösgen für die Liste SVP an. Das Durchschnittsalter der Kandidierenden beträgt 41 Jahre.