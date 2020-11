50 Meter lange Seilbrücke zwischen Hofbergli und Stierenberg geplant

Im Frühling 2017 musste die nationale Wanderroute Nr. 5 «Jura-Höhenweg» wegen akuter Steinschlaggefahr im «Gschliff» gesperrt werden. Die bestehende Wegumleitung bietet jedoch aufgrund des grossen Höhenunterschieds längerfristig keine befriedigende Lösung. Ausserdem wird die Gefahrenstelle trotz Verbot und Absperrung weiterhin rege begangen. Aus diesen Gründen besteht Handlungsbedarf.

«Eine Machbarkeitsstudie ergab, dass die Gefahrenzone am besten durch eine 50 Meter lange und 90 Zentimeter breite Seilbrücke umgangen werden kann», heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei. Damit würden die Freizeitnutzenden kanalisiert, was auch zu einer Beruhigung des angrenzenden Einstandsgebiets für Gämsen führe. Bei der Planung der Brücke strebt der Kanton eine optimale Eingliederung in die sensible Landschaft an.