4aqua will dem Wasser eine Stimme geben – auch in der Politik

Eine Million Menschen im Mittelland erhalten pestizidbelastetes Trinkwasser, das die Lebensmittelanforderungen nicht erfüllt. Fachwelt und Verbände, die das Thema Gewässerschutz auf ihre Fahne geschrieben haben, meldeten sich bisher politisch kaum zu Wort. Das soll sich nun mit der neuen Interessengemeinschaft 4aqua ändern: «Dem Schutz der Gewässer fehlte bisher eine deutlich wahrnehmbare Stimme der Fachwelt. Diese Lücke wollen wir nun füllen», sagt 4aqua-Sprecher Martin Würsten.

Dass es höchste Zeit zum Handeln ist, das weiss Würsten nur zu gut: Der 65-Jährige war bis Ende Februar dieses Jahres Chef im Amt für Umwelt des Kantons Solothurn. Eines Kantons, dessen drei wichtigste Grundwasservorkommen nahezu flächig mit Rückständen des Fungizids Chlorothalonil belastet sind. Und wo deshalb mehrere Trinkwasserfassungen ausser Betrieb genommen werden mussten.

Hier Abwasserreinigung – dort Pestizideinsatz

Einen Teil seines Unruhestands setzt der ETH-Ingenieur nun für die erst vor zwei Monaten gegründete Interessengemeinschaft 4aqua ein. Der Organisation, die sich selber «die Stimme des Wassers» nennt, haben sich bereits über 80 Fachleute und Wissenschaftler mit Kompetenzen im Wasserbereich angeschlossen. Ihr Anliegen: «Den Eintrag von Pestiziden und anderen Schadstoffen in die Gewässer deutlich zu reduzieren, damit die Schweizer Gewässer wieder einen naturnahen, artenreichen Zustand erlangen und Trinkwasser ohne aufwendige Aufbereitung aus lokalen Grundwasserressourcen gewonnen werden kann.»

Sauberes Wasser zu fordern, heisse nicht «grün» oder «links» zu sein, sagt 4aqua-Vertreter Würsten. Im Gegensatz zu bestehenden Fachverbänden kantonaler und kommunaler Wasserfachleute, die mit politischen Forderungen nicht in den Ruf politischer Einseitigkeit geraten wollen, will die Interessengemeinschaft durchaus deutlich werden. Etwa, wenn sie in einer Mitteilung klar auf die schreiende «Asymmetrie im Schweizer Gewässerschutz» hinweist: In den letzten Jahren seien 50 Milliarden Franken in die Abwasserreinigung investiert und damit beachtliche Verbesserungen im Gewässerschutz erzielt worden – während anderseits «die Schweizer Landwirtschaft jährlich mehrere Milliarden Franken an Subventionen erhält, ohne dass die Gewässerbelastung durch die Landwirtschaft genügend reduziert werden konnte».