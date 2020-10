30 neue Fälle ++ Maskenpflicht auf Grenchner Verwaltung ++ Bordelle wegen Corona-Missachtung zu

16.Oktober: 30 neue Fälle

Der Kanton Solothurn meldet 1149 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das sind 30 mehr als am Vortag. 9 Personen befinden sich im Spital (+3). Die neuen Fälle traten in folgenden Bezirken auf: Solothurn (+2), Wasseramt (+11), Lebern (+6), Gäu (+2), Thal (+3), Olten (+2), Gösgen (+1), Dorneck (+1), Thierstein (+3).

Stadt Grenchen führt Maskenpflicht in der Verwaltung ein

Der Sonderstab Corona der Stadt Grenchen hat entschieden, dass ab Montag, 19. Oktober 2020 für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung die Maskenpflicht eingeführt wird. Besucherinnen und Besucher der Verwaltung werden aufgefordert bei Kontakten mit der Verwaltung ebenfalls Masken zu tragen. Dies gilt für alle Kontakte in den öffentlichen Verwaltungsgebäuden der Stadt.

Einwohnerkontrolle Olten öffnet wieder

In dieser Woche war die Einwohnerkontrolle Olten wegen eines positiven Coronafalls geschlossen. Die weiteren Mitarbeitenden des Teams der Einwohnerkontrolle waren in Quarantäne und wurden auf den Virus getestet - alle Tests fielen negativ aus. Die Einwohnerkontrolle wird daher am Dienstag, 20. Oktober, wieder normal geöffnet sein.

15.Oktober: 34 neue Fälle

Per Donnerstag werden 1119 positiv getestete Fälle im Kanton Solothurn gemeldet. Das sind 34 Fälle, die seit dem Vortag dazukamen. In der Stadt Solothurn und Grenchen heisst es plus 2, in Olten plus 1. Rein Zahlenmässig am meisten neue Fälle werden mit je 3 aus Oensingen, Neuendorf und Dulliken gemeldet. Im Wasseramt stammen je 2 neue Fälle aus Bellach (+2), Grenchen (+2). Kein einziger neuer Fall tauchte im Bezirk Bucheggberg auf.

Rotlicht-Betriebe geschlossen

Die Kantonspolizei Solothurn hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit diverse Rotlicht-Etablissements in Olten und Wöschnau kontrolliert. Mehrere Lokale mussten wegen Missachtung von Covid-Massnahmen vorübergehend geschlossen werden. Mehr dazu.

14. Oktober: 36 neue Fälle – durchschnittliche Zahl steigt

Der Kanton meldet am Mittwoch 1085 Fälle. Das sind 36 mehr als am Vortag. So viele waren es, passend zu der nationalen Entwicklung, noch nie an einem Tag. 6 Personen befinden sich im Spital. Die neuen Fälle traten in den Bezirken Solothurn (+3), Bucheggberg (+3), Dorneck (+3) Gäu (+2), Gösgen (+2), Lebern (+5), Olten (+11), Thal (+2), Thierstein (+2) und Wasseramt (+3) auf.

Der aktuelle Situationsbericht des Kantons zeigt, dass die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Kanton nicht nur an einzelnen Tagen, sondern in den vergangenen Wochen auch im Durchschnitt angestiegen ist.

13. Oktober: 18 neue Fälle

Der Kanton meldet 1048 (+18) bestätigte Coronafälle. Die neuen Fälle traten in den Bezirken Bucheggberg (+1), Dorneck (+2), Gäu (+2) Gösgen (+2), Lebern (+3), Olten (+1), Thal (+1), Thierstein (+2) und Wasseramt (+4) auf. Es befinden sich 6 Personen im Spital.

Kanton ist noch nicht am Anschlag

Jetzt sind es über Tausend: Die Anzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Kanton Solothurn ist über das Wochenende auf 1029 gestiegen, das sind 43 Personen mehr als am Freitag. Wie in anderen Kantonen auch stellen die steigenden Fallzahlen das Contact Tracing Team vor «Herausforderungen», schreibt das Gesundheitsamt auf Anfrage. Momentan sind im kantonalen Kernteam 10 Personen angestellt, die jeden Tag aufgeteilt in zwei Schichten im Einsatz sind. Für den Fall, dass die Kapazität des Kernteams nicht mehr ausreicht, steht ein Reservepool mit 10 weiteren Personen zur Verfügung, die das Team unterstützen könnten. Mehr dazu.

Mitarbeiter der Einwohnerkontrolle in Quarantäne

Wie die Stadt Olten auf ihrer Website schreibt, ist die Einwohnerkontrolle derzeit geschlossen «aufgrund Covid19-Quarantäne». Dies wegen eines positiv getesteten Coronafalls, wie Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage sagt. Mehr dazu.

12. Oktober: 43 neue Fälle übers Wochenende

Im Vergleich zum Freitag meldet der Kanton 43 neue Erkrankungsfälle. Damit steigt die totale Anzahl auf 1029. Die neuen Fälle verteilen sind wie folgt auf die Bezirke: Solothurn (+2), Bucheggberg (+1), Dorneck (+4), Gäu (+4), Gösgen (+5), Lebern (+11), Olten (+7), Thal (+3), Thierstein (+2) und Wasseramt (+5). Es befinden sich 6 Personen (+2) im Spital.

Gastroszene bangt um ihren Umsatz

Im Sommer wurden Höchsttemperaturen gemessen, das Wetter lud zum Rausgehen und Wandern ein. Wie erlebte die durch die Coronakrise geschädigte Gastronomiebranche im Kanton den Sommer und wie blickt sie den kommenden, kühleren Monaten entgegen? Roger Henz, Vizepräsident von Gastro Solothurn, zieht im Interview Bilanz. Dem kommenden Herbst blickt er mit gemischten Gefühlen entgegen. Mehr dazu.

9. Oktober: 26 neue Fälle

Der Kanton meldet 986 Coronafälle. Das sind 26 mehr als am Vortag. 4 Personen (+2) sind im Spital. Die Fälle traten in folgenden Bezirken auf: Solothurn (+1), Bucheggberg (+2), Gäu (+2), Gösgen (+4), Lebern (+4), Olten (+6), Thal (+3) und Wasseramt (+3). Zu einem Fall gibt es keine Angaben.

Thaler und Gäuer stecken sich weniger an

Der Kanton Solothurn publiziert auf seiner offiziellen Corona-Website die Fallzahlen, sortiert nach Gemeinden. Gemäss der Ansteckungszahlen, schneidet der Bezirk Thal sehr gut ab. Er hat genauso tiefe Fallzahlen wie der Stadtbezirk Solothurn. Damit weist er die zweittiefsten Zahlen im Kanton auf. Noch weniger hat nur der Bezirk Bucheggberg. Das Gäu hingegen liegt mit seinen Fallzahlen etwa im Mittelfeld. Mehr dazu.

8. Oktober: wöchentlicher Situationsbericht wird veröffentlicht

Die Zahl der im Kanton Solothurn positiv auf Covid-19 getesteten Personen nähert sich der 1000er-Marke, am Mittwoch lag sie bei 945 Krankheitsfällen. Gegenüber dem Vortag ist das eine Zunahme um 24 Fälle. Ein ähnlich starker Anstieg war seit Ende August nicht mehr zu verzeichnen: Vom 27. auf den 28. August waren 21 neue Fälle registriert worden. Der Kanton publiziert neu wöchentlich einen Situationsbericht mit detaillierten Zahlen zum Pandemieverlauf. Daraus geht auch hervor, dass die Beanstandungsquote bei den Betriebskontrollen hoch ist. Mehr dazu.

15 neue Fälle

Der Kanton meldet am Donnerstag 960 Fälle. Das sind 15 mehr als am Vortag. 2 Personen befinden sich im Spital (-1). 5 neue Fälle sind im Bezirk Olten registriert worden. Im Wasseramt kamen 5 Fälle hinzu, im Bezirk Gösgen 2, im Bezirk Dorneck 2, im Bezirk Bucheggberg, Lebern und Thal je 1 Fall.

7. Oktober: 24 neue Fälle

Der Kanton meldet 945 (+24) bestätigte Coronafälle. Die neuen Fälle traten in Solothurn (+3), Gäu (+1), Gösgen (+1), Lebern (+4), Olten (+5), Thal (+5) und Wasseramt (+5) auf. Es befinden sich 3 Personen (-1) derzeit im Spital.

Die Maskenpflicht kommt in Solothurner Detailgeschäften nicht gut an

Jetzt ist es schon einen Monat her, dass im Kanton Solothurn nur mit einer Maske eingekauft werden kann. Im Gespräch mit anderen Detailhändlerinnen und Detailhändlern aus Solothurn, realisierte Kartin Aebischer von der Bäckerei Müller, dass viele mit den Folgen der Maskenpflicht ihre Schwierigkeiten haben. So entschloss sie sich, einen offenen Brief zu schreiben, um auf die Situation der kleinen Läden aufmerksam zu machen. Diesen Brief haben insgesamt 24 Gewerbetreibende unterschrieben. Mehr dazu.

6. Oktober: 5 neue Fälle

Im Kanton haben sich Stand jetzt 921 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Montag sind 5 neue Fälle hinzugekommen. 4 Personen sind im Spital. Die neuen Fälle traten in den Bezirken Gösgen (+2), Lebern (+1) und Thal (+2) auf.

Hospitalisierungszahlen in letzter Zeit leicht höher

Nach wie vor gehört der Kanton Solothurn nicht zu den nationalen Corona-Hotspots: Bisher wurden im Kanton 916 Personen positiv auf das Coronavirus getestet (Stand Montag), inklusive der 23 neuen Fälle, die über das Wochenende dazu kamen. In Spitalpflege befinden sich vier Personen; vor Wochenfrist waren es allerdings auch schon sieben. Während die Zahl der Personen, die im Spital behandelt werden müssen, tendenziell leicht angestiegen ist, ist die Zahl der neu getesteten Erkrankungsfälle leicht rückläufig. Ist die grössere Zahl der hospitalisierten Erkrankungsfälle also ein Zeichen dafür, dass sich vermehrt Personen aus Risikogruppen anstecken? Mehr dazu.

5. Oktober: 23 neue Fälle übers Wochenende

Im Vergleich zum Freitag meldet der Kanton 23 neue Erkrankungsfälle. Damit steigt die totale Anzahl auf 916. Die neuen Fälle verteilen sind wie folgt auf die Bezirke: Gösgen (+2), Lebern (+5), Olten (+5), Thal (+5) und Wasseramt (+6). Es befinden sich weiterhin 4 Personen im Spital.

2. Oktober: 9 neue Fälle

Der Kanton meldet 893 (+9) bestätigte Coronafälle. Die neuen Fälle traten in den Bezirken Bucheggberg (+1), Gösgen (+1), Lebern (+1), Olten (+2), Thal (+3) und Wasseramt (+1) auf. Es befinden sich weiterhin 4 Personen im Spital. Neu sind die Fallzahlen auch nach Gemeinden einzusehen.

Die Mittel für kantonale Corona-Hilfsangebote werden nur zum Teil beansprucht

Coronanothilfefonds für Kleinstunternehmen bleiben fast voll, auch das Interesse an Mietzinsbeiträgen ist bescheiden. 10 Millionen stellte der Solothurner Regierungsrat nach dem Lockdown für schnelle Überbrückungshilfen für Selbständige bereit, abgeholt wurde weniger als eine Million. Nun stünden 7 Millionen für Mietzinsbeiträge zur Verfügung, bis jetzt wurden erst 24 Gesuche gutgeheissen. Beitragssumme: 57'000 Franken. Mehr dazu.

1. Oktober: 10 neue Fälle

Der Kanton meldet 885 Coronafälle (+10). 4 Personen befinden sich derzeit im Spital. Die neuen Fälle traten in folgenden Bezirken auf: Je 2 in Gösgen, Lebern und Olten, und je 1 in Bucheggberg, Gäu, Thal und Wasseramt.

Gewerbeverband fordert Aufhebung der Maskenpflicht in Läden

Der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband hat rund einen Monat nach Einführung der Maskenpflicht bei seinen Mitgliedern eine Umfrage zur Maskenpflicht durchgeführt. An der Umfrage nahmen 262 Geschäfte mit einem öffentlich zugänglichen Verkaufsraum teil. Rund 80.5% der Geschäfte mit einem öffentlich zugänglichen Verkaufsraum geben an, dass sie seit der Einführung der Maskenpflicht einen Umsatzverlust verzeichnen mussten. Rund 62% der antwortenden Betriebe kompensieren den Umsatzrückgang mit reduziertem Personaleinsatz oder gar Personalabbau. Das Fazit des Gewerbeverbandes aus dieser Umfrage: «Das Experiment Maskenpflicht muss umgehend beendet werden.» Mehr dazu.

30. September: 9 neue Fälle

Im Kanton haben sich Stand jetzt 875 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Dienstag sind 9 neue Fälle hinzugekommen. 4 Personen (-3) sind im Spital. Die neue Fälle traten in Gäu (+2), Lebern (+2), Olten (+2), Thal (+1) und Wasseramt (+2).

Negative Tests bei EHC Olten-Spielern

Der EHC Olten hat die Corona-Pflichttests, die alle Mannschaften in der National League und Swiss League bis zu drei Tage vor Saisonstart absolvieren müssen, mit einem erfreulichen Ergebnis hinter sich gebracht. Die Spieler des EHC Olten haben damit die letzte Hürde vor dem Saisonstart übersprungen.

29. September: 5 neue Fälle

Der Kanton meldet 866 (+5) bestätigte Coronafälle. Die neuen Fälle traten in Lebern (+1), Olten (+3) und Bucheggberg (+1) auf. Es befinden sich 7 Personen (+1) derzeit im Spital.

Ab Oktober gibts Maskenpflicht in Kulturfabrik Kofmehl

Ab 1.Oktober gelten im «Kofmehl» in Solothurn neue Corona-Regeln: Neben dem Contact-Tracing gilt im ganzen Lokal die Maskenpflicht. Mit dieser Massnahme sind einige Besucher jedoch gar nicht einverstanden, wie sie sich auf Facebook äussern. Mehr dazu.

28. September: 15 neue Fälle übers Wochenende

Im Vergleich zum Freitag meldet der Kanton 15 neue Erkrankungsfälle. Damit steigt die totale Anzahl auf 861. Die neuen Fälle verteilen sind wie folgt auf die Bezirke: Solothurn (+1), Dorneck (+1), Gäu (+2), Lebern (+6), Olten (+2) und Wasseramt (+3). 6 Personen befinden sich im Spital (+3).

Schwarzbuben müssen mit Maske shoppen

Gewerbetreibende aus dem Schwarzbubenland hatten gefordert, die seit Anfang September im Kanton Solothurn geltende Maskenpflicht in den Läden in der Amtei Dorneck-Thierstein aufzuheben. Mit ihrem Anliegen beissen die Gewerblerinnen und Gewerbler bei der Regierung aber auf Granit.

25. September: Corona-Auflagen für Clubs und Bar verlängert

«Aufgrund der weiterhin sehr labilen epidemiologischen Lage» verlängert der Kanton Solothurn die Allgemeinverfügung betreffend zusätzliche Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bis Ende 2020, teilt die Staatskanzlei am Freitag mit. Das bedeutet, dass die Auflagen für Clubs und Bars verlängert werden. Die Maskenpflicht in Läden gilt weiterhin.

Grossveranstaltungen mit mehr als 1'000 Personen sind ab dem 1.Oktober wieder erlaubt. Es braucht aber eine Bewilligung des Departements des Innern. Mehr dazu.

13 neue Fälle

Der Kanton meldet am Freitag 846 Fälle. Das sind 13 mehr als am Vortag. 3 Personen befinden sich im Spital (-1). 6 neue Fälle sind im Bezirk Olten registriert worden. Im Gäu kamen 4 Fälle hinzu, im Bezirk Gösgen 2 und im Wasseramt 1.

«Gedanken um die Existenzfähigkeit»

Bis jetzt hat Schneider Reisen 50 Prozent ihrer Cars nach dem Schutzkonzept coronakonform eingerichtet. Die Buchungen bleiben jedoch aus. «Bereits jetzt ist die Situation hochdramatisch. Man macht sich ernsthafte Gedanken um die Existenzfähigkeit», sagt Geschäftsführer Patrick Schneider.

24. September: 12 neue Fälle

Im Kanton haben sich Stand jetzt 833 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mittwoch sind 12 neue Fälle hinzugekommen. 4 Personen sind im Spital. Am meisten neue Fälle traten im Bezirk Olten auf (+5). Danach folgt das Wasseramt (+3), Lebern (+2) und das Gäu (+2).

Solothurner Regierung skeptisch gegenüber neuen Coronahilfen

Braucht es weitere staatliche Hilfen auf kantonaler Ebene, um coronabedingte Konkurse abzuwenden? Der Kantonsrat wird in der Novembersession darüber debattieren, wenn es um die Behandlung eines im September für dringlich erklärten Vorstosses von CVP-Kantonsrat Josef Maushart (Solothurn) geht. Der Regierungsrat hält nicht viel von der Forderung.

Weniger Kompetenzen für Kantonsarzt

Die Sozial- und Gesundheitskommission des Kantonsrates unterstützt einen überparteilichen Vorstoss. Anordnungen mit einer erheblichen Tragweite (z.b. bei Pandemien) sollen neu vorgängig vom Regierungsrat diskutiert und beschlossen werden und nicht mehr allein in der Kompetenz des Kantonsarztes liegen.

23. September: erneut 6 neue Fälle

Der Kanton meldet 821 (+6) bestätigte Coronafälle. Die neuen Fälle traten in Gösgen (+2), Gäu (+1), Lebern (+1) und Olten (+2) auf. Es befinden sich 4 Personen (-1) derzeit im Spital.

Wer soll in der Pandemie unterschreiben?

Ein kantonsrätlicher Vorstoss warf die Frage auf, wer gewisse Pandemieverfügungen - etwa zur Einführung von Maskenpflicht - erlassen soll. Und auch wer sie unterzeichnen soll. Das tut bisher nämlich alleine der Kantonsarzt. Und das soll dieser laut Regierung auch weiterhin tun - auch wenn der Vorstoss gefordert hatte, dass dies der Regierungsrat selbst übernimmt. Mehr dazu.

22. September: 6 neue Fälle

Im Kanton steigen die Coronazahlen auf 816. Seit Montag kamen 6 neue Fälle hinzu. 5 Personen befinden sich im Spital (-1). Hier traten die neuen Fälle auf: Bezirk Solothurn (+1), Lebern (+2), Thal (+1), Thierstein (+1). Ein Fall wird in der Kategorie Ausland/keine Angaben aufgezählt.

Solothurn Spitäler und Praxen wappnen sich

Schon heute werden in Spitäler und Ärztezentren im Kanton für Corona-Tests Überstunden geleistet. Im Winter sollen laut Bundesrat noch mehr Tests möglich sein. Im Kanton Solothurn wurden in den vergangen Wochen je rund 800 Tests durchgeführt, was viel mehr ist, als noch in den Sommermonaten. Wie viel man überhaupt testen könnte im Kanton ist nicht bekannt. Aktuell sei eine Arbeitsgruppe im Einsatz, welche Grundlagen für den Ausbau der Testkapazität erarbeite. Mehr dazu hier.

Gewerbler im Schwarzbubenland wollen Maskenpflicht ab schaffen

Die Forderung von Vertretern der Klein- und Mittelbetriebe und des Gewerbes aus dem Schwarzbubenland an Regierungsrätin Susanne Schaffner ist unmissverständlich: «Die generelle Maskenpflicht in den Läden des Schwarzbubenlands ist aufzuheben!» Moniert werden ungleich lange Spiesse zum benachbarten Baselbiet. Mehr dazu.

21. September: 18 neue Fälle übers Wochenende

Der Kanton meldet 810 Coronafälle. Das sind 18 mehr als noch am Freitag. 6 Person (+3) befinden sich im Spital. Die neuen Fälle verteilen sich auf die Bezirke Solothurn (+3), Gösgen (+1), Lebern(+3), Olten(+3), Thal (+1) und Wasseramt (+7).

18. September: 9 neue Fälle

Der Kanton meldet 792 Coronafälle. Das sind 9 mehr als am Vortag. 3 Personen sind im Spital. Die Fälle traten in folgenden Bezirken auf: Solothurn (+2), Gäu (+1), Lebern (+3), Olten (+2) und Wasseramt (+1).

Die Solothurner Filmtage 2021 finden statt

Für die 56. Ausgabe der Solothurner Filmtage 2021 wird ein Schutzkonzept ausgearbeitet. «Die Schutzkonzepte werden aufgrund der kantonalen Bestimmungen in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Personen erarbeitet», teilt Direktorin Anita Hugi mit. «Wir planen mit weniger Personen pro Saal. Unser Ziel ist es, dass die Besucherinnen und Besucher sich wohl fühlen. Das bedeutet auch, dass wir den Ein- und Auslass der Besucher genau planen, dass es auch hier genügend Raum und Abstand gibt.»

17. September: 7 neue Fälle

Der Kanton meldet 783 (+7) bestätigte Coronafälle. Die neuen Fälle traten in Bucheggberg (+1), Olten (+2), Thal (+1), Thierstein (+1) und im Wasseramt (+2) auf. Es befinden sich 3 Personen (+1) derzeit im Spital.

Keine offizielle Solothurner Fasnacht

Die Task-Force «Solothurner Fasnacht 2021» hat entschieden, aufgrund der Corona-Pandemie die beiden grossen Umzüge nicht durchzuführen. Auch werden alle offiziellen Anlässe der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO sowie der Guggenmusiken GUSO Soledurn abgesagt. Die Task-Force sucht weiter nach Alternativen. Zudem lanciert die UNO eine Solidaritätsplakette.

16. September: Regierungsräte negativ auf Covid-19 getestet

Die Testresultate der beiden Regierungsräte Remo Ankli und Roland Heim liegen vor: Beide wurden negativ auf Covid-19 getestet. Sie bleiben jedoch wie vorgeschrieben bis und mit Freitag in Quarantäne und arbeiten vom Homeoffice aus. Die beiden mussten sich testen lassen, nachdem sie am 8.September an einer Gemeindeaussprache teilnahmen und am gleichen Tisch wie eine im Nachhinein positiv getestete Person sassen.

17 neue Fälle

Der Kanton meldet 776 Coronafälle. Das sind 17 Fälle mehr als am Dienstag. 2 Person befinden sich im Spital. Die neuen Fälle verteilen sich auf die Bezirke Solothurn (+2), Bucheggberg (+1), Gäu (+1), Lebern (+3), Olten (+4), Thierstein (+2) und Wasseramt (+4).

Chlausemäret und Wiehnachtsmäret in Solothurn abgesagt

Aufgrund der unklaren Entwicklung der Coronavirus-Pandemie ist der Chlausemäret abgesagt. Ebenfalls nicht stattfinden wird der Soledurner Wiehnachtsmäret.

15. September: Jetzt sind es 759 Fälle im Kanton

Per Dienstag meldet der Kanton 759 Fälle. Das sind 4 mehr als noch am Montag. 2 Personen befinden sich im Spital (unverändert). Die neuen Fälle tauchten in den Bezirken Lebern (+3) und im Wasseramt (+1) auf.

14. September: Roland Heim und Remo Ankli in Quarantäne

Am 8. September 2020 traf sich der Gesamtregierungsrat mit Vertreterinnen und Vertreter der neun Thaler Gemeinden zur jährlichen Gemeindeaussprache. Eine Person wurde später positiv auf Covid-19 getestet. Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Balsthaler Gemeindeverwaltung. Dieser befindet sich in Isolation. «Das Contact Tracing Team des Kantons Solothurn hat umgehend alle notwendigen Kontaktabklärungen gemacht und vier Personen, darunter auch die beiden Regierungsräte Remo Ankli und Roland Heim, bis und mit 18. September in Quarantäne geschickt», teilt die Staatskanzlei am Montag mit. Weitere Personen sollen zum jetzigen Zeitpunkt nicht betroffen sein. Roland Heim und Remo Ankli liessen sich am Montag auf das Coronavirus testen und warten nun die Ergebnisse ab. Die beiden zeigen keine Krankheitssymptome, sind wohlauf und führen ihre Geschäfte aus dem Homeoffice weiter. Mehr dazu.

Balsthal schliesst Gemeindeverwaltung

Aufgrund COVID-19 bleibt die Gemeindeverwaltung von Balsthal bis und mit am 22. September 2020 geschlossen. Es sei ein Mitarbeitender betroffen, sagt Gemeindepräsident Pierino Menna. 11 weitere Verwaltungsangestellte befinden sich jetzt in Quarantäne.

11 neue Fälle

Der Kanton vermeldet am Montag 11 neue Erkrankungsfälle im Kanton. Damit steigt die Anzahl auf 755. 2 Personen befinden sich im Spital (+1). Das BAG hatte am Sonntag vermeldet, dass 4 Personen starben. Im Kanton bleibt es jedoch bei 18 Todesfällen.

Die 11 Fälle verteilen sich wie folgt auf die Bezirke: Solothurn (+1), Gösgen (+1), Lebern (+3), Olten (+2), Thierstein (+2)und Wasseramt (+2).

12.September: Ständige Erschöpfung, wie lebt es sich so im Alltag?

Nach einer Infektion mit Covid-19 leiden Patienten zum Teil noch lange unter den Folgen. Auch junge Menschen sind betroffen. Das «Chronic Fatique Syndrome» erhält so plötzlich neue Aufmerksamkeit. Eine Betroffene schildert, wie es sich lebt, wenn man ständig erschöpft ist.

11. September: 5 neue Fälle

Der Kanton meldet 744 (+5) bestätigte Coronafälle. Die neuen Fälle traten in Solothurn (+1), Lebern (+1), Olten (+2) und im Wasseramt (+1) auf. Eine Person befindet sich derzeit im Spital.

Amtsrichter äussert sich über coronaskeptische Haltung

Amtsrichter Markus Meyer bezweifelt die Zuverlässigkeit der Coronatests und die Ursache der Pandemie. Er hält sich nicht als einen Verschwörungstheoretiker, unterstütz jedoch die Bewegung «Ärzte für Aufklärung». Sie vertreten die Meinung, dass das Coronavirus nur Panikmache sei. Mehr dazu.

10. September: 2 neue Fälle

Per Donnerstag sind im Kanton 739 Coronafälle (+2) gemeldet. Die neuen Fälle traten in den Bezirken Wasseramt und Olten auf. 1 Person befindet sich im Spital.

9. September: 2 neue Fälle

Per Mittwoch meldet der Kanton 737 Fälle. Das sind 2 mehr als am Vortag. 1 Person befindet sich im Spital. Die neuen Fälle traten im Bezirk Gösgen auf.

Weniger Kompetenz für den Kantonsarzt

Der Regierungsrat soll dem Kantonsrat möglichst rasch eine Vorlage unterbreiten, mit der das Gesundheitsgesetz angepasst werden soll. Das forderte der FDP-Kantonsrat Urs Unterlerchner (Solothurn) in einem überparteilichen Auftrag. In Zukunft soll der Regierungsrat über Rechtserlasse im Rahmen des Vollzugs der Epidemiengesetzgebung entscheiden, der Kantonsarzt und andere Behörden sollen dagegen keine Allgemeinverfügungen mehr erlassen dürfen. Der Kantonsrat hat den Auftrag als dringlich erklärt. Der Kantonsrat wird in der nächsten Session entscheiden, wenn der Regierungsrat Stellung genommen und aufgezeigt hat, wie der Auftrag umzusetzen wäre.

Mehr Corona-Tests und Maskenpflicht bei Kindern

Eine Genfer Virologin fordert mehr Tests und eine Maskenpflicht bei Kindern. Der Kanton Solothurn testet generell alle Personen mit Symptomen und hält sich an die BAG-Empfehlungen. Die Empfehlung sehe im Moment jedoch vor, dass bei Kindern unter 12 Jahren Abweichungen denkbar seien. Die Testkriterien für Kinder könnten jedoch in den kommenden Wochen geändert werden. Die Maskenpflicht in Solothurner Primarschulen ist noch kein Thema. Mehr dazu.

8.September: 4 neue Fälle

Per Dienstag sind im Kanton 735 Coronafälle (+4) gemeldet. Die neuen Fälle verteilen sich auf die Bezirke Lebern (+2), Olten (+1) und Wasseramt (+1). Nachwievor befindet sich eine Person im Spital. Es bleibt bei 18 Todesopfern.

Oltner Fasnacht 2021 abgesagt – Solothurner mit Task-Force

Das Fasnachtskomitee Olten (Fuko) hat entschieden: Die Fuko-Fasnacht 2012 findet nicht statt. Der Entscheid fiel einstimmig und wird von Zunftsmeistern und Präsidien der unterschiedlichsten Fasnachtsgruppen mitgetragen.

Der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO hat noch nichts entschieden und derweil eine Task-Force gebildet. Diese soll Szenarien für die Solothurner Fasnacht im 2021 besprechen.

Corona macht die Rekrutierung schwierig

Dass der Kanton Heime und Spitäler gesetzlich zur Ausbildung von ausreichend Berufsnachwuchs verpflichtet, zeigt: Der Fachkräftemangel ist in Pflegeberufen besonders akzentuiert. Corona erschwert die Rekrutierung von Auszubildenden. Schnupperpraktika zur Abschätzung der Eignung können nicht oder nur eingeschränkt angeboten werden. Mehr dazu.

7. September: 10 neue Fälle übers Wochenende

Der Kanton meldet 731 Coronafälle. Das sind 10 mehr als noch am Freitag. 1 Person befindet sich im Spital. Die neuen Fälle verteilen sich auf die Bezirke Solothurn (+1), Dorneck (+1), Gösgen (+4), Lebern (+3) und Olten (+1).

Sentinel-Projekt an Solothurner Schulen

Das neue kantonale Projekt soll Auskunft darüber geben, wie die Übertragung des Coronavirus von Kind zu Kind ist. Es sollen einzelne Schulen aus allen Bezirken des Kantons mitmachen. Mehr dazu finden Sie hier.

4. September: 3 neue Fälle

Per 4.September sind im Kanton 721 Coronafälle (+3) gemeldet. Diese verteilen sich auf die Bezirke Lebern, Olten und Thierstein. Nachwievor befindet sich niemand im Spital. Es bleibt bei 18 Todesopfern.

3.September: Maskenpflicht in Läden

Die ab heute geltende Verfügung zur Maskenpflicht in Einkaufsläden und - zentren wirft finanzielle und juristische Fragen auf. Mehr dazu.

So kommt die Maskenpflicht bei den Solothurner an: