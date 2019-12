25 Jahre nach dem Crash: Das «Lehrstück» Kantonalbank hallt bis heute nach

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende: Ganz nach dieser Devise entschieden sich die Solothurner am 4. Dezember 1994 an der Urne klar für den Verkauf ihrer Kantonalbank (SKB) an den damaligen Schweizerischen Bankverein (SBV). Damit wurde Solothurn per 1. Januar 1995 erster eidgenössischer Stand ohne Kantonalbank. Und bereits mit gleichem Datum startete mit der Solothurner Bank SoBa die Nachfolgerin als SBV-Tochter.

Bei einer hohen Beteiligung von 51,8 Prozent sagten vor 25 Jahren 59'316 Stimmende Ja und 16'273 Nein zur Privatisierung. In seltener Einmütigkeit hatten sich zuvor alle Parteien für diese Zäsur ausgesprochen. Eine Sanierung auf eigene Faust, wie sie der Nachbarkanton Bern für seine ebenfalls angeschlagene Staatsbank wählte, mochten die Solothurner nicht riskieren.

Kein Wunder: Für die Rettung und Weiterführung der SKB hätte die ohnehin klamme öffentliche Hand 1,2 Milliarden Franken für Bereinigungs- und Rekapitalisierungskosten aufwenden müssen. Mit dem Verkauf der Bank konnte der aus der Staatsgarantie resultierende direkte Schaden für den Kanton auf rund 400 Mio. Franken eingegrenzt werden. Davon entfielen 170 Mio. Franken alleine auf die Abschreibung des Dotationskapitals. Zusätzliche 40 Mio. Franken mussten die erst in letzten Jahren vor dem Crash geköderten 6000 Inhaber von Partizipationsscheinen ihrerseits ans Bein streichen.