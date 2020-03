2000 Franken aufs Konto: Selbständige im Kanton Solothurn können Corona-Hilfe beantragen

Das Gesuch um Überbrückungshilfe ist bewusst einfach gehalten und kann online via https://corona.so.ch/wirtschaft ausgefüllt werden. Die Gesuche werden von den Oberämtern bearbeitet. «Diese entscheiden rasch und unbürokratisch», verspricht der Kanton. Die ersten Auszahlungen sollen bereits am Donnerstag, 26. März 2020 erfolgen.

Der Regierungsrat stellt einen Fonds mit 10 Millionen Franken Überbrückungshilfe für Selbstständigerwerbende zur Verfügung. Viele Selbstständige werden aktuell hart getroffen. Die ersten melden sich bereits auf den Sozialdiensten. Mit dem Massnahmenpaket des Bundes steht ihnen zwar finanzielle Hilfe über die Erwerbsersatzordnung zu. Die dafür zuständigen Ausgleichskassen können jedoch erst in rund 14 Tagen erste Gesuche verarbeiten und Auszahlungen tätigen. Der Regierungsrat will hier Entlastung schaffen und Betroffenen eine unkomplizierte Überbrückung ausbezahlen.

Der Bundesrat hat zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Pandemie ein umfassendes Massnahmenpaket beschlossen. Oberstes Ziel ist es, die Beschäftigung zu erhalten, die Löhne zu sichern und Selbstständigerwerbende aufzufangen. Der Vollzug dieser Massnahmen ist Sache der Kantone. Der Kanton Solothurn ist bereits daran, in den zuständigen Ämtern die Kapazitäten zu erweitern, so dass die entsprechenden Gesuche möglichst rasch abgewickelt werden und die Gelder ausbezahlt werden können. Als erster Kanton überhaupt hat Solothurn einen Überbrückungsfonds geschaffen. Über diesen Fonds wird Geld sofort und unbürokratisch an Selbstständigerwerbende in wirtschaftlich besonders schwierigen Situationen ausbezahlt.

Umsetzung des Massnahmenpaktes des Bundes

Der Bund hat die zusätzlichen Anspruchsgruppen sowie die Zuständigkeiten in einer Verordnung geregelt. Über die Website https://corona.so.ch/wirtschaft sind sämtliche Informationen sowie Hilfestellungen zu finden.

· Geschäftsführende und deren Ehepartner (oder arbeitgeberähnliche Personen)

Diese können Kurzarbeitsentschädigung beantragen.

Wer für seine Angestellten bereits Kurzarbeit beantragt hat, muss keinen weiteren Antrag einreichen. Wer dazu Unterstützung braucht, kann sich an die Hotline 0800 112 117 wenden oder seine Fragen per Mail stellen an: corona@awa.so.ch

· Selbstständigerwerbende oder Inhaber einer Einzelfirma

Diese können für sich selber Unterstützungsmassnahmen beantragen.

Wer dazu Unterstützung braucht, kann sich an die Hotline 0800 112 117 oder seine Fragen per Mail stellen an: eo-corona@akso.ch

· Selbstständigerwerbende mit Angestellten

Diese können für Ihre Angestellten Kurzarbeitsentschädigung beantragen.

Wer dazu Unterstützung braucht, kann sich an die Hotline 0800 112 117 oder seine Fragen per Mail stellen an: corona@awa.so.ch

