Der Somalier, der vor vier Jahren in Balsthal seinen Mitbewohner mit 43 Messerstichen ermordete, wurde vom Amtsgericht Thal-Gäu wegen Mordes verurteilt. Dem heute 30-Jährigen wurde eine Haftstrafe von 14 Jahren auferlegt, die zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme in einer psychiatrischen Klinik aufgeschoben wird. Denn gemäss einem Gutachten leidet der Somalier an einer schweren paranoiden Schizophrenie.

Diese ist auch der Grund dafür, dass die vom Amtsgericht aufgrund der objektiven Tatschwere beigemessene Freiheitsstrafe von 18 Jahren um vier Jahre reduziert wurde, wie Amtsgerichtspräsident Guido Walser am Freitag an der Urteilsverkündung in Balsthal sagte.