10 saniert und 10 aufgehoben: So steht es um die «Bipperlisi»-Übergänge im Kanton Solothurn?

Warten an der Barriere, bis der Zug endlich vorbeigefahren ist. Wer ärgert sich da als Autofahrerin oder Autofahrer nicht immer mal wieder. Anderseits: Die Sicherung von Bahnübergängen mit Schranken kann Leben retten.

Grund genug für die Aare Seeland mobil AG (asm), Betreiberin auch der «Bipperlisi»- Strecke nach Niederbipp-Langenthal, in den letzten 15 Jahren rund 30 ihrer insgesamt 155 Bahnübergänge zu sanieren und darüber hinaus rund 140 Kreuzungsverhältnisse mit Strassen aufzuheben. Diese Zahlen präsentierte das in Langenthal domizilierte Transportunternehmen am Dienstag am Firmensitz. «Bis auf sieben Bahnübergänge entsprechen die bestehenden Anlagen den Vorgaben und Regelungen der Eisenbahnverordnung», bilanzierte Direktor Fredy Miller den Stand der Dinge. Diese restlichen sieben Bahnübergänge würden «so rasch wie möglich saniert», versicherten die asm-Verantwortlichen.

Solothurner Übergänge entsprechen den Vorgaben

Die gute Nachricht für die Solothurner: