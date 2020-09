10 Jahre Arbeit für Hochwasserschutz und revitalisierte Aare – das bringt das Projekt der Region

Doch nun ist die laute Phase vorbei. Die Uferböschungen sind bewachsen und die künstlich erstellten Naturräume und Ökosysteme in, auf und neben dem Wasser hätten sich längst begonnen zu entfalten. «Damit ist eine anfängliche Skepsis einer breiten Akzeptanz bei der Bevölkerung gewichen», sagt Dietschi.

Hauptziel des Projekts war der Schutz der Siedlungsgebiete im Niederamt vor Hochwasser. Bereits vor den Überschwemmungen in den Jahren 2005 und 2007 habe man den Handlungsbedarf erkannt und auf Gefahrenkarten richtig eingeschätzt. Denn die darauffolgenden zwei Hochwasser hätten die erwarteten Gefahren bestätigt. Dietschi sagte: «Damals wurde klar, dass das System trotz Juragewässerkorrektion Grenzen hat.» Jetzt habe man neue Strukturen geschaffen, dem Fluss und der Natur mehr Raum gegeben und gleichzeitig Verbesserungen in ökologischer Hinsicht erreicht. Als drittes Ziel sei das Aareufer als Naherholungsgebiet gestaltet und der Bevölkerung zugänglich gemacht worden.

Der Chef vom Amt für Umwelt, Gabriel Zenklusen sowie Co-Projektleiter Christoph Dietschi, fassten vor Ort die wichtigsten Errungenschaften zusammen und zeigten auf, wie in fünf Etappen die gesetzten Ziele erreicht werden konnten. Anschliessend bedankte sich Roland Fürst, Regierungsrat und Vorsteher des Bau- und Justizdepartements, bei allen Beteiligten des Projekts.

«Mehr Sicherheit, mehr Natur, mehr Erholung.» Mit diesen Begriffen fasst der Kanton das Grossprojekt am Flussverlauf der Aare zwischen Olten und Aarau zusammen. Er erklärt die lange Bauphase von mehr als zehn Jahren für beendet. Gestern informierte das Amt für Umwelt in Obergösgen, auf einem den erschaffenen Seitenarmen des Flusses, die Medien.

«Neue Aare» als Gewinn für alle

Man zeigte sich zufrieden mit den auf einem Perimeter von 13 Kilometern erreichten baulichen Massnahmen. Zenklusen führte aus, man habe auch den ökonomischen Rahmen des Projekts gut einhalten können. Zwar sei es noch zu früh, um genaue Zahlen zu nennen, doch sei bereits heute klar: Der veranschlagte Kostenaufwand für das Gesamtprojekt von insgesamt 34 Millionen Franken werde unterschritten.

Zeitgemässer Hochwasserschutz nehme Rücksicht auf die vielfältigen Funktionen der Gewässer und suche sie, wo immer möglich, zu erhalten oder wiederherzustellen. Der Wasserbau müsse vielen Ansprüchen genügen. Neue Seitengerinne würden dem Gewässer mehr Raum geben und zudem die Abflusskapazität steigern, wie das Amt für Umwelt mitteilt. Wo notwendig würden Dämme und Mauern einem Hochwasser standhalten, wie es alle hundert Jahre vorkommen könne. Massnahmen zugunsten der Natur wie Flachufer, Kiesinseln, Hinterwasser oder die Pendelrampe beim Stegbach würden die Ökologie verbessern. Eine revitalisierte Aare im Niederamt sei Anziehungspunkt für Erholungssuchende aller Generationen, so das AVU.

Der Kanton hat das Projekt in einer umfangreichen Broschüre festgehalten (siehe Kontext). Darin seien aber auch ein langer Rückblick in die Vergangenheit, ein Seitenblick über begleitendende Projekte und ein Ausblick auf auswertende Massnahmen zu finden. Mit dem Fertigstellen der Arbeiten sei nicht alles einfach beendet. Man wolle Erkenntnisse aus den umgesetzten Arbeiten gewinnen und diese auswerten. Es gelte herauszufinden, ob die Ökosysteme sich erwartungsgemäss entwickeln würden.

Zum Schluss bedankte sich Regierungsrat Fürst beim Bund, der das Projekt grosszügig mitgetragen habe. Auch der Kanton habe eine grosse Beteiligung geleistet und mit diesem Projekt eine auch für ihn grosse Aufgabe gemeistert. Schliesslich bedankte sich Fürst auch bei den betroffenen zehn Gemeinden. Alle zusammen hätten das erfreuliche Ergebnis möglich gemacht. Fürst sagte: «Ich wünsche dem Niederamt eine Hochwasserfreie Zukunft.»

Ein Buch zum Jahrhundertwerk

Zum Abschluss des Projekts dokumentiert der Kanton die Geschichte der Aare im Niederamt sowie das nun vollendete Projekt mit seinen wichtigsten Massnahmen in einer umfangreichen Broschüre. Bilderreihen entführen in die Zeit der Arbeiten für den ersten Kraftwerkskanal in den 1870er-Jahren, zeigen die Schäden der Hochwasserereignisse und begleiten die Zeit der Bauarbeiten der letzten Jahre.

Das Buch lässt teilhaben an der Entwicklung der Projektidee bis und zum Fazit des Co-Projektleiters Christoph Dietschi. Zusammengefasst zeigt es auf, dass eine Flusslandschaft immer einem Wandel unterworfen ist.

Die Broschüre kann beim Amt für Umwelt digital oder als gedruckte Broschüre bezogen werden. (sks)