Ziele erreicht Bettlacher Reformierte haben die «IG Markus» aufgelöst, die mehr Mitbestimmung in der Kirche forderte Ende 2022 löste sich die Bettlacher Interessengruppe auf, die sich für mehr Autonomie innerhalb der Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach einsetzte. Man habe die Ziele erreicht, heisst es in einer Mitteilung.

Markuskirche Bettlach mit Regenbogen. zvg/Solothurner Zeitung

Im April 2021 reichte die IG Markus die Petition «Eine eigenständige Pfarrperson für die reformierte Kirche Bettlach!» mit über 300 Unterschriften ein. Gefordert wurde eine klare und eindeutige Ansprechperson für den Kreis Markus. «Eine Pfarrperson, die im Dorf präsent, bekannt und nahe bei den Menschen ist», wie es heisst.

Die für den Kreis Markus zuständige Pfarrperson solle sich in der seelsorgerischen Begleitung, im Aufbau der Gemeinde und als Partner in der Ökumene und der politischen Gemeinde einbringen können. Ebenfalls verlangte die IG Markus, dass die Vernetzung der verschiedensten aktiven Personen und Gruppen vor Ort gelingt und damit das vorhandene Potenzial der Bevölkerung hin zu einer aktiven «Mitmach-Kirche» genutzt werden kann.

Mit Pfarrer Stephan Hagenow am Ziel

«Die IG Markus freut sich darüber, dass die neue Pfarrperson, Stephan Hagenow, das Büro im Pfarrhaus Bettlach bezogen hat und somit für die Bettlacher Bevölkerung vor Ort präsent ist. In kürzester Zeit hat sich Stephan Hagenow in der Reformierten Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach eingearbeitet, hat viele Besuche gemacht, Gespräche geführt und Neues installiert», schreibt die IG Markus jetzt in einer Mitteilung.

Dazu erhalte Hagenow viele positive Rückmeldungen. In Bettlach sei mit Unterstützung von Stephan Hagenow einiges in Bewegung gekommen (Anlass «Lueg i d Schür»), schreibt die IG weiter. Inzwischen wurde vom neu gewählten Kirchgemeinderat das Projekt Vision 2030 angestossen. Es lädt ein, das kirchliche Leben unter den neuen Gegebenheiten aktiv mitzugestalten und neue Ideen einzubringen.

IG Markus beim Einreichen der Petition von links Mathias Stricker, Sibylle Kicherer Steiner, Jonas Steiner, Brigitte Stach, Barbara Leibundgut und Monika Glanzmann. zvg/Solothurner Zeitung

Die christlichen Werte wie Gemeinschaft, Solidarität und Nächstenliebe seien zeitlos, müssten aber immer wieder mit neuem Leben gefüllt werden. «Von grösster Wichtigkeit sind dafür unsere Gemeindemitglieder und ihr Wirken. Das Engagement der Menschen ist die wertvollste Ressource der Kirche. Die Kirche muss hier noch mehr zur Beteiligungskirche werden», schreibt die IG Markus weiter.

Unterstützung für Projekt «Vision 2030» des Kirchgemeinderates

Der Wandel von der Betreuungskirche zur Beteiligungskirche brauche Zeit, müsse erarbeitet und diskutiert werden. Die Antworten dazu könnten nicht von oben herab gegeben werden, sondern den Bedürfnissen der Mitglieder der Kirche entsprechen. «Genau da setzt das Projekt Vision 2030 an», zeigt sich die IG Markus optimistisch.

«Nicht allein der Kirchgemeinderat, sondern die Mitglieder sollen die Zukunft unserer Kirchgemeinde gestalten.» Ein erstes Vernetzungstreffen habe bereits stattgefunden. Die IG Markus zeigt sich davon überzeugt, dass die Reformierte Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach mit der Vision 2030 «auf einem konstruktiven Weg ist».

Mit diesen «erfreulichen Entwicklungen» stellt die IG Markus fest, dass ihre Anliegen erfüllt sind. Sie habe sich darum auf Ende 2022 als Interessengruppe aufgelöst. (mgt)