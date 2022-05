Zeugenaufruf Mann bei Schlägerei in Biel verletzt Am späten Sonntagabend ist es in Biel zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Einer der beiden wurde dabei verletzt und ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Am Sonntag, 15. Mai, kurz nach 22.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern eine Schlägerei an der Hermann-Lienhard-Strasse in Biel gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen verletzten Mann vor. Er wurde anschliessend zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Gemäss Aussagen hatte ein zweiter an der tätlichen Auseinandersetzung beteiligter Mann den Ort bereits verlassen. Im Rahmen der weiteren Abklärungen konnte der Mann, der mutmasslich an der Schlägerei beteiligt gewesen war, angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen kam es auf dem Parkplatz hinter der Liegenschaft mit der Hausnummer 20 zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland sind weitere Ermittlungen im Gang. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, sind gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden. (mgt)