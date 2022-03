Zeugenaufruf Mann bei Auseinandersetzung in Biel schwer verletzt Am Dienstagabend ist ein Mann in Biel schwer verletzt aufgefunden worden. Die Rega brachte ihn ins Spital. Es werden Zeugen gesucht.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Dienstag, 8. März, kurz vor 21.40 Uhr, gemeldet, dass es an der Güterstrasse in Biel zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte fanden einen am Boden liegenden, schwer verletzten Mann vor, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Nach der Erstbetreuung vor Ort durch Dritthelferinnen sowie ein Ambulanzteam wurde er von der Rega ins Spital geflogen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Ereignisse aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Verletzte in eine Streiterei involviert gewesen sein und dabei von einem anderen Mann tätlich angegangen worden sein. Es werden Personen gesucht, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu involvierten Personen machen können. Hinweise werden unter der Nummer 032 324 85 31 entgegengenommen. (kpb)