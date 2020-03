Wie das Corona-Virus die Solothurner Uhrenindustrie beeinflusst: drei Beispiele und ihre Leiden

Die Uhren ticken langsamer dieser Tage. Das Corona-Virus bremst uns alle aus – manche nur ein bisschen, andere mehr. Zum Beispiel bei Titoni in Grenchen. Zwei Wochen Zwangsurlaub für die halbe Belegschaft. Eine Woche müssen die Angestellten beziehen, die andere kriegen sie geschenkt. Zu tun gibt es derzeit deutlich weniger als normal. China ist der Hauptmarkt des Schweizer Uhrenherstellers, auch Hongkong, Singapur und Malaysia sind wichtig.

Auch das kleine Uhren-Start-up Une kriegt das Virus zu spüren. Und das, obschon man in der Produktion voll auf lokale Partner setzt und in Asien bisher noch nicht gross verkauft hat. «Wir haben uns an einem Guerilla-Event während der Baselworld vor x Jahren erstmals einem grösseren Publikum gezeigt», sagt Gründer Frédéric Bürgi. Mit Bar, Drinks und cooler Musik lockte man Passanten an. Das wollten sie auch dieses Jahr machen. Durch die Absage der Basler Uhrenmesse fiel aber auch ihr Side-Event ins Wasser.

Breitling: Kern glaubt nicht mehr an die Messen

Anders sieht es bei Breitling aus. Die Weltmarke mit Hauptsitz in Grenchen hat unter CEO Georges Kern beschlossen, sich von Uhrenmessen weltweit zurückzuziehen. «Weil wir einfach nicht an Messen in ihrer klassischen Form glauben», sagt Kern auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung.

Natürlich trifft das Corona-Virus Breitling aber trotzdem. Zum einen setzte man in Asien einen Wachstumsschwerpunkt, wollte gerade in China wachsen. Dieses Vorhaben wird nun verzögert. Das ist aber in der momentanen Situation eher «Glück im Unglück», wie Kern sagt. Denn die besagten Märkte sind nur für etwa zehn Prozent der Breitling-Verkäufe verantwortlich. «Die Einbussen sind nicht so dramatisch», beschwichtigt Kern.

«Wir wollen unseren Teil beitragen»

Schwieriger abzuschätzen und mit potenziell weitreichenderen Folgen dürfte eine andere Entwicklung sein: Konträr zu den zunehmenden Corona-Fällen ging die Konsumentenstimmung auf Talfahrt. «Das wird Konsequenzen haben in den nächsten Monaten», sagt Kern. Welche und wie sehr, das wagt er nicht zu prognostizieren. Aber er sieht schon erste Zeichen der Besserung. Der Breitling-CEO:«In China zieht die Wirtschaft seit ein, zwei Wochen wieder an. Und in Korea geht die Zahl der Infizierten zurück, während die der Geheilten wächst.»