Synchronturnen: Das Grenchner Trampolin-Duo Waldner/Wyss gewinnt Bronzemedaille am Friendship Cup in Tschechien

Ein Team von sechs Turnerinnen und Turnern des TV Grenchen nahm vom 6. bis 8. Oktober am internationalen Friendship Cup in Jablonec nad Nisou in Tschechien teil und mass sich mit 264 Teilnehmern aus 19 Nationen.