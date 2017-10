Damit ihr das zweite Schulheft nicht länger verschlossen bleibt, hofft Margaretha Röthlisberger auf Hilfe von kundiger Seite. «Für mich war das Aufsatzschreiben in der Schule mein bestes Fach», erinnert sie sich. Und: «Vielleicht interessieren sich ja noch andere Leute für die Texte.» Ein Fall fürs Stadtwiki also – und zumindest, was die originalen Schulhefte angeht, vielleicht auch für das Stadtarchiv.

Der Weg nach Grenchen

Margaretha Röthlisberger ist in Bellach aufgewachsen und absolvierte eine Postlehre. Bei einem dreiwöchigen Einsatz auf der Post in Grenchen lernte sie ihren Mann kennen, der ausgehend von der Postlehre Kundenberater auf der Bank wurde und sich später als Berater auf der Beratungsstelle für Alkoholgefährdete einen Namen machte. «Ich war bis zur Heirat auf der ganz alten Post tätig. Das war die Vorgängerin dessen, was man heute als ‹alte Post› bezeichnet», erinnert sich die Seniorin.

Mit der Hochzeit kam im Banne der Vermeidung von «Doppelverdienertum», wie das damals hiess, automatisch die Kündigung. Doch das hinderte Margaretha Röthlisberger nicht daran, als sie bereits Mutter war, auf informeller Basis beim Aufbau der Schmelzi-Poststelle zu helfen. Mit verschmitztem Lächeln blickt sie zurück.

Dass neben den beiden Schulheften kaum Andenken aus der Kindheit ihrer Eltern und Schwiegereltern erhalten geblieben sind, hat (neben einigen Entrümpelungsaktionen) mit dem Brand ihres damaligen Hauses zu tun. Das Feuer im Dachstock des Elternhauses von Margaretha Röthlisbergers verstorbenem Mann an der Friedhofstrasse sei von einem Buben gelegt worden, der auf seine Probleme habe aufmerksam machen wollte, erzählt sie. All das liege viele Jahre zurück. Immerhin seien seit ihrem Umzug von der Friedhofstrasse an die Schützengasse auch schon zehn Jahre vergangen.