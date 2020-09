Wenn eine Mutprobe aus dem Ruder läuft – Grenchner Schüler drehen Cliquen-Film

Neulich auf dem Vorplatz eines unscheinbaren Mehrfamilienhauses an der Studenstrasse am oberen Stadtrand von Grenchen. Eine Schar von Jugendlichen lauscht den Instruktionen von Sandra Sieber. «Das könnt ihr besser, wenn ihr aus dem Keller kommt, dann muss das ‹häschere›! Man muss euch anmerken, dass ihr geschockt und auf der Flucht seid.»

Die Grenchner Schauspielerin spielt die Szene gleich selbst vor, flüchtet Tempo Teufel aus dem Keller des Wohnblocks und legt sich derart ins Zeug, dass sie stolpert und zu Fall kommt. Zum Glück ist ihr ausser einer kleinen Schramme nichts passiert. «Das gehört bei vollem Einsatz bisweilen dazu», meint Sieber und lacht.

Aber die Jugendlichen haben kapiert, dass sie mehr Gas geben müssen. Denn wenn die Szene gedreht wird, wird es aus dem Hausflur qualmen. Es brennt. Die Feuerwehr wird kommen. Doch davon später.

Schüler wählten das Thema selber

Der Take, der an diesem Spätsommerabend gefilmt wird, ist einer der Höhepunkte eines Kurz-Spielfilms, den Filmemacher Lukas Eggenberg zurzeit mit den Schülerinnen und Schülern der Sek B Klasse von Markus Altermatt an verschiedenen Schauplätzen in Grenchen filmt. Es ist ein Auftragswerk der Jugendkommission (Juko) Grenchen, der auch Sandra Sieber angehört. Das Thema: Cliquenbildung bei Jugendlichen - und zu was diese führen kann.

Die Stadt setzt damit eine Massnahme um, um das Unicef-Label «Kinderfreundliche Stadt» erneuern zu können. Dazu sind «partizipative Projekte» mit Jugendlichen nötig. Laut Gesamtschulleiter Hubert Bläsi, der das Projekt seitens der Juko vorangetrieben hat, war es gar nicht so einfach, eine Schulklasse zu finden, die mitmacht. «Aber jetzt, da sie am drehen sind, haben die Jugendlichen Spass daran», meint er. Drehbuchautorin Katja Ritter hat den Plot in enger Zusammenarbeit mit der Schulklasse realisiert. «Die Schülerinnen und Schüler haben das Thema selber vorgeschlagen», erklärt Eggenberg. Seine Aufgabe ist, die Szenen zu Filmen, zu schneiden und einen fertigen Film zu produzieren.

Youtube-Film mit 10 Millionen Clicks

Dass er das kann, hat er 2018 schon in Bettlach bewiesen. Der Film «Ist das alles meine Schuld?» zum Thema Mobbing, den er dort ebenfalls mit Katja Ritter und einer Schulkasse realisiert hat, wurde zu einem Grosserfolg im Internet. Kürzlich wurde die Marke von 10 Millionen Views auf Youtube erreicht.