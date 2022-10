Weihnachtsbeleuchtung In Grenchen leuchtet dieses Jahr nur der Marktplatz weihnachtlich – auch ein Weihnachtsbaum wird aufgestellt Um Strom zu sparen, wird dieses Jahr in Grenchen nur auf dem Marktplatz eine Weihnachtsbeleuchtung montiert. Die Stadt will, dass die Leute «trotz schwererer Zeiten, im öffentlichen Raum Weihnachtsstimmung erleben dürfen».

Die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz Grenchen erschien letzten Dezember noch in vollem Glanz. Oliver Menge

«Obwohl die Weihnachtsbeleuchtung nur eine kleine Möglichkeit zum Energiesparen bietet, will man damit in Grenchen ein Zeichen setzen und in der besinnlichen Zeit nicht gänzlich auf die städtische Weihnachtsbeleuchtung verzichten», heisst es in einer Mitteilung der Stadt. «Der Stadt ist es wichtig, dass wir in Grenchen, trotz schwererer Zeiten, im öffentlichen Raum Weihnachtsstimmung erleben dürfen.»

Im Vorjahr wurde die Beleuchtung auf dem Marktplatz mit LED-Technologie modernisiert. Aus diesem Grund wird man in diesem Jahr den Marktplatz in ein feierliches Licht setzen und auf den Rest der städtischen Weihnachtsbeleuchtung verzichten. LED-Leuchten verbrauchen nur einen Bruchteil der Energie von Glühbirnen.

Und der Weihnachtsbaum?

Beim Stromsparen sind alle gefragt. Aus diesem Grund appelliert die Stadt an Geschäfte und Privatpersonen gleichzeitig, «in der kommenden Weihnachtszeit sparsam für festliche Stimmung zu sorgen». Mittels zeitlich reduziertem Einsatz mit LED-Produkten und Timer sei das möglich.

Der Grenchner Gemeinderat hat bereits am 30. August einen Appell zum Energiesparen verabschiedet. In der Folge setzte Stadtpräsident François Scheidegger eine Sonderkommission zur Energiemangellage ein. Im Sinne eines symbolischen Akts habe die Gemeinderatskommission am 28. September entschieden, die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung auf den Marktplatz zu konzentrieren, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.

Eine grosse Frage lässt die Mitteilung der Stadt offen: Gibt es einen Weihnachtsbaum oder nicht? Eine Nachfrage bei der Stadt ergibt: Er soll dieses Jahr aufgestellt werden wie jedes Jahr.