Medtechunternehmen Jabil hat in Balsthal eine Lehrlingswerkstätte für 1,5 Millionen errichtet – um Fachkräftemangel abzuschwächen

Seit August arbeiten die Lernenden der Firma Jabil aus dem ganzen Kanton an einem Ort: in der Lehrlingswerkstätte in Balsthal, genannt Skills Center. Wir haben die Werkstätte besucht.