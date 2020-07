Während Isolation an Partys: 21-Jährige wehrt sich gegen Vorwurf

280 Personen wurden Anfang Juli vom kantonsärztlichen Dienst in Quarantäne gesteckt. Dies nachdem sie an am 27.Juni an zwei Partys in Grenchen womöglich in Kontakt mit einem Gast gekommen waren, der am Coronavirus erkrankt war und trotz Isolation in den Ausgang ging. Bei der Person handelt es sich um eine 21-jährige Frau aus Grenchen.

Den Vorwurf, sie hätte die Ansteckung zahlreicher Personen bewusst in Kauf genommen, weist sie und ihre Familie aber zurück, wie deren Anwalt Andreas Kummer mitteilt. Die junge Frau nahm seinen Ausführungen zufolge an, nicht mehr ansteckend zu sein und will nun die Ereignisse richtigstellen.