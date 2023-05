Vorstoss eingereicht Solarinitiative für Büren an der Aare: Über 500 Unterschriften in kurzer Zeit gesammelt Die Gemeinde Büren soll künftig Strom auf diversen eigenen Gebäuden produzieren. So will es das Komitee Solarinitiative Büren. Der entsprechende Vorstoss wurde nun eingereicht.

Übergabe der Unterschriften (von links): Yves Marti (Gemeindeschreiber), Peter Zumbach (Gemeindepräsident), Marianne Rossel, Ruedi Käser, Claudia Witschi, Peter Stähli, Albert Rüegg, Irène Käser und Michael Freiburghaus. Bild: sst.

Die Initiantinnen und Initianten der Solarinitiative Büren haben ein erstes Ziel erreicht. Mit leuchtend gelben Westen positionierte sich eine Gruppe der engagierten Bürgerinnen und Bürger vor dem Rathaus, um ihren Erfolg zu feiern. «Die Unterschriftensammlung ist sehr erfreulich verlaufen und hat unsere Erwartungen noch übertroffen», sagte Claudia Witschi vom Initiativkomitee. Obwohl die Frist für die Unterschriftensammlung offiziell noch bis zum 31. Juli gedauert hätte, übergab das Komitee das Unterschriften-Paket bereits jetzt der Gemeinde.

Solarmodule auf gemeindeeigene Gebäude

Die ehemalige Gemeindepräsidentin freute sich, dass mit nur zwei Standaktionen über 500 Unterschriften gesammelt werden konnten, «was einem Bevölkerungsanteil von 21 Prozent entspricht». Die Solarinitiative Büren verlangt, dass 75 Prozent der Dächer auf Gemeindebauten mit Solarmodulen ausgerüstet werden. Gemäss Argumentarium, welches vom Komitee verfasst worden ist, wären dies unter anderem Gebäude wie der Werkhof, diverse Schulanlagen, die Badi oder das Kocher-Büetiger-Haus.

«Die Abkehr von fossiler Energie ist ein Gebot der Stunde und wir in Büren müssen unseren Beitrag an den Klimaschutz leisten», erklärte Initiantin Marianne Rossel. Die vielen Unterschriften, die innert kurzer Zeit gesammelt werden konnten, seien «ein Zeichen, dass die Bevölkerung von Büren uns in unserem Vorhaben voll unterstützt und die Dringlichkeit in diesem Bereich sieht».

Gemeinderat hat ein Jahr Zeit

Gemeindeschreiber Yves Marti nahm zusammen mit Gemeindepräsident Peter Zumbach das Unterschriften-Paket entgegen. Letzterer dankte dem Initiativkomitee für dessen Engagement.

Das Komitee, das sich aus Marianne Rossel, Claudia Witschi, Leila Scheurer, Adrian Moning, Larissa Lee, Peter Stähli, Albert Rüegg, Beat Grünig, Michael Freiburghaus und Kurt Meyer zusammensetzt, muss sich nun aber gedulden. Der Gemeinderat hat ein Jahr Zeit, die Initiative zur Abstimmung vor die Gemeindeversammlung zu bringen.