Vorschlag FDP Grenchen will Ferienheim Prägelz für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellen Das Ferienheim der Grenchner Schulen soll vor allem unbgleitete Jugendliche aus der Ukraine aufnehmen, schlägt die Grenchner FDP vor.

Das Grenchner Schulheim Prägelz oberhalb des Bielersees. zvg

Die FDP.Die Liberalen der Stadt Grenchen zeigt sich in einer Medienmitteilung bestürzt ob des Leides in der Ukraine, ausgelöst durch die kriegerischen Aktivitäten. Zu Gunsten der Flüchtlinge aus der Ukraine will die FDP das Ferienheim Prägelz für Ukrainische Flüchtlinge als Sofortmassnahme schnellstmöglich zur Verfügung stellen.

Anlässlich des Strategie-Workshops vom Samstag, 12. März haben Vorstand und Gemeinderatsfraktion diesen Vorschlag beschlossen, heisst es in der Mitteilung der FDP. Die Massnahme soll unbürokratisch und ohne Gemeinderatsbeschluss umgesetzt werden können.

Zusammenarbeit mit UNICEF

Nachdem der Gemeinderat am 8. März einen Betrag von 20’000 Franken als Spontanhilfe für das Hilfswerk UNICEF gesprochen hat, ist die FDP überzeugt, dass das Angebot des Ferienheimes Prägelz an UNICEF oder andere Hilfsorganisationen insbesondere auch für unbegleitete minderjährige eine passende Zwischenlösung darstellen könne. Die Stadt Grenchen hat seit 2018 das UNICEFLabel Kinderfreundliche Gemeinde.

Angesichts des Krieges in der Ukraine wird die bewilligungsfreie Einreise in die Schweiz für Flüchtlinge für 90 Tage gewährt. «Somit dürfte das geforderte Angebot im Ferienheim ungefähr bis zu den Herbstferien notwendig sein, um für die Flüchtlinge eine definitive Bleibe zu organisieren», schreibt die FDP.

Bereits geplante Schullager sowie die beliebte Ferienkolonie könnten somit wieder ab den Herbstferien in Prägelz stattfinden.