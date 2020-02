Visualisierungen zeigen die «Verschandelung der Juraschutzzone»

Während man bei der SWG und in interessierten Kreisen sehnlichst auf das Bundesgerichtsurteil in Sachen Windpark Grenchen wartet – das Windpark-Projekt zieht sich nunmehr seit mehr als zehn Jahren hin –, bleibt Windpark-Gegner Elias Meier nicht untätig. Auf der Youtube-Seite einer Organisation namens «Freie Landschaft Schweiz» (Präsident: Elias Meier) wurde ein Video veröffentlicht, mit dem Ziel, den Windpark Grenchen weiter zu bekämpfen – diesmal mit der Macht von (künstlich erzeugten) Bildern.

Als Urheber des Videos wird in einer gleichzeitig publizierten Medienmitteilung der Verein Pro Grenchen (Präsident: Elias Meier) genannt. Das gut fünfminütige Video mit tricktechnisch hergestellten Bildern soll zeigen, wie schlecht der Windpark Grenchen laut Meinung von «Pro Grenchen» in die Jura-Landschaft passt. «Der Verein ProGrenchen fordert alle Betroffenen auf, sich für einen Stopp des Windparks einzusetzen», heisst es denn auch in der zugehörigen Mitteilung. Das Video stelle die Windräder an der richtigen Lage und in richtiger Höhe aus verschiedenen Perspektiven und Entfernungen dar, heisst es ferner.

Dieser Claim ist allerdings schwierig zu überprüfen und ist mit Blick auf die Urheberschaft des Videos mit entsprechendem Vorbehalt zu würdigen. Schon früher wurden Fotomontagen, sowohl von der Bauherrschaft, als auch von den Windparkgegnern publiziert. Die Bauherrin SWG hat das Video bis anhin nicht kommentiert.

Die Videobilder umfassen folgende Perspektiven auf den Windpark: Umliegende Gemeinden (Büren, Arch), bekannte Standorte in Grenchen (Aarebrücke, Bahnhof Süd, Postplatz, Marktplatz), Standorte in Bettlach (Burgweg, Schützenhaus, Bettlachberg) und auf den Grenchenbergen (Untergrenchenberg, Skilift, Obergrenchenberg, SAC-Hütte, Tiefmatt).