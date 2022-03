Verwaiste Bauverwaltung Aufatmen in Bettlach: Mit Thomas Schütz wurde ein neuer Bauverwalter gefunden Seit Mai 2019 hatte Bettlach keinen eigenen Bauverwalter mehr. Über längere Zeit wurde das Bauverwaltungsmandat von der Firma Geopunkt AG erledigt. Nun hat die lange Suche ein Ende.

Thomas Schütz wird das seit mehreren Jahren vakante Amt des Bauverwalters in Bettlach antreten. zvg

Nach drei Jahren hat Bettlach endlich wieder einen eigenen Bauverwalter gefunden. Der Gemeinderat hat am Dienstag, 29. März, den 52-jährigen Thomas Schütz angestellt. Thomas Schütz ist Jurist und wohnt mit seiner Partnerin in Liestal.

Er habe verschiedene Weiterbildungen an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolviert und werde im Herbst das MAS FHNW Bauleitung abschliessen, wie die Einwohnergemeinde in einer Medienmitteilung erläutert.

Die vakante Stelle des Bauverwalters gab in Bettlach in den vergangenen Jahren viel zu reden. Nach der Demissionierung des langjährigen Bauverwalters Titus Moser per Ende April 2019 konnte die Stelle – trotz mehrmaligen Ausschreibens – nicht besetzt werden.

Das Mandat würde so übergangsweise an die Firma Geopunkt AG übergeben. Diese «Übergangszeit» dauerte nun aber über drei Jahre. 2021 glaubte man zwar, einen neuen Bauverwalter gefunden zu haben, doch die Zusammenarbeit mit dem Bauingenieur wurde nach einer einer Probefrist von insgesamt zwölf Monaten nicht verlängert.

Zuletzt wurde das Thema an der Gemeindeversammlung Ende 2021 rege diskutiert, als erneut über ein Kredit für das externe Bauverwaltungsmandat zur Abstimmung stand. Mit Thomas Schütz scheint nun der richtige Mann für den Job gefunden worden zu sein.

«Er war in den letzten Jahren im Bauwesen tätig und mit verschiedenen Leitungs- und Führungsaufgaben betraut. Zurzeit ist er bei der Stadt Liestal als Abteilungsleiter Tiefbau Verkehrsflächen angestellt», schreibt die Einwohnergemeinde Bettlach. Er wird die Stelle als Bauverwalter am 1. Juli 2022 antreten.