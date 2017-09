Der Gemeinderat beschloss in einem vertraulichen, nicht öffentlichen Geschäft den Kauf des Parktheaters Grenchen. Der Preis, den die Stadt bezahlt, bleibt vorerst geheim. Stadtpräsident François Scheidegger sprach jedoch von einem «fairen Preis». Und David Baumgartner, Leiter Finanzen und Informatik, erklärt auf Anfrage, dass es sich hier lediglich um eine technische Finanztransaktion handelt, bei der kein eigentliches Geld fliesst. Die Genossenschaft Parktheater als Besitzerin erhält kein Geld und wird aufgelöst.

Ein Bijou für Grenchen

Das grösste Theater der Region mit rund 600 Plätzen, ein Restaurant mit der schönsten Gartenterrasse weit und breit, direkt an einem Park gelegen, zahlreiche Sitzungsräume und Säle – das Parktheater Grenchen aus dem Jahr 1955 ist ein Bijou, weitherum bekannt. Der unter Denkmalschutz gestellte Bau und der Anbau mit Restaurant gehören der Genossenschaft Parktheater. Eine Genossenschaft, welche nicht über die finanziellen Mittel verfügte, die es brauchte, um das Haus zu unterhalten. Die Stadt musste seit je regelmässig einspringen, zum Teil mit Millionenbeträgen für längst überfällige Arbeiten. Auch jetzt aktuell bezahlt die Stadt den Ersatz der Heizung des Hauses, wie diese Zeitung in der letzten Ausgabe berichtete.

Kein ungewöhnliches Konstrukt: Viele in den 30er- bis 50er-Jahren erstellte «Volksbauten» in anderen Städten funktionierten nach demselben Prinzip: Die Stadt erstellt ein Gebäude, in dem Vereine ihre Veranstaltungen zu günstigen Konditionen durchführen können. Um eine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit und eine gerechte Verteilung unter den Interessenten zu gewährleisten, übertrug man die Verantwortung für den Betrieb einer unabhängigen Instanz, im Fall des Parktheaters der gleichnamigen Genossenschaft. Die Stadt hatte dort auch jahrzehntelang eine oder gar mehrere Vertretungen im Verwaltungsrat.

Nicht mehr zeitgemäss

In Zeiten von Spardruck und dringend notwendigen Investitionen allerdings erschien das Konstrukt als nicht mehr zeitgemäss. Nachdem man sich mit der neuen Pächterin des Restaurants, der Rodania Gastro AG, auf eine Nutzungsvereinbarung einigen konnte und somit die meisten der Probleme und Unklarheiten der letzten Monate und Jahre beseitigte, galt es nun, den letzten Schritt zu tun und die Leidensgeschichte zu beenden. Die Genossenschaft hatte schon länger grosse finanzielle Probleme. Denn im Gegensatz zu den glamourösen 50er- und 60er-Jahren – damals war das Haus regelmässig proppenvoll, wenn deutsche Bühnenstars auftraten – liefen weder der Theaterbetrieb noch das Restaurant in den letzten Jahren wirklich gut und warfen dementsprechend weniger ab. Kompetenzen waren lange Zeit nicht geregelt, Abgänge im VR der Genossenschaft vereinfachten die Sache nicht wirklich.

Beim Theaterbetrieb hat die Stadt eine Lösung mit dem Verein «Friss Kultur» gefunden. Im Restaurant, das nach wie vor von der Rodania Gastro AG gepachtet ist, arbeitet die neue Crew unter Anita Basler. Auch hier sollten die Dinge künftig besser laufen, hofft man. Fehlte nur noch der letzte Schritt, der die Eigentumsverhältnisse klärt. Den hat die Stadt jetzt beschlossen. Die Genossenschaft ist in Liquidation.

Für Vereine ändert nichts

Was aber ist mit den Vereinen? «Für die Vereine wird sich nichts ändern. Es bleibt, wie es ist», verspricht der Stadtpräsident. Sie werden also nach wie vor etwas mehr bezahlen als in früheren Jahren, wo manche gar gratis die Infrastruktur benutzen konnten. Aber – so haben es die Verantwortlichen der Stadt und der Stiftung rodania in den letzten Monaten wiederholt betont: Man will die Vereine nicht schröpfen, aber sie müssen ihren Teil beitragen. Mit vernünftigen Saalmieten und Konsumationspreisen.