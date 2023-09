Vergleich der Gemeinden Wie die Strompreise in den Seeländer Gemeinden ausfallen Die Strompreise werden auch nächstes Jahr steigen. Was sich in Zukunft für Einwohnerinnen und Einwohner im Bürenamt und im Seeland verändern wird. Die Zahlen im Vergleich.

Auch im Bürenamt und im Seeland nehmen die Strompreise zu. Symbolbild: Pius Amrein

Die Strompreise für 2024 sind da. Und sie steigen stärker als zuerst erwartet. Eine Umfrage des Verbands der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen im Juni 2023 bei den Stromversorgern ergab, dass diese die Priese schweizweit um 12 Prozent erhöhen wollen. Nun sind es im Schnitt sogar 18 Prozent.

Wie sieht es aus in den bernischen Gemeinden des Seelands? Mit wie viel Zuschlag müssen Bewohnerinnen und Bewohnern im Bürenamt und im Seeland zukünftig rechnen?

Der Strompreis setzt sich aus vier Komponenten zusammen: Netznutzungstarif, Energiepreis, Abgaben an das Gemeindewesen und Netzzuschlag.

Der Einfachheit halber publizieren wir hier das Total und die beiden Hauptkomponenten Energie und Netzkosten. Die Zahlen entstammen der am Dienstag publizierten Zusammenstellung der ElCom.

2023 beträgt das Total des Strompreises für Einwohnerinnen und Einwohner in Arch 38,1 Rappen pro Kilowattstunde, kurz Rp./kWh. Für 2024 wird dieses Total erhöht - 39,23 Rp./kWh wird es betragen.

Die Netznutzung kostet dieses Jahr 12,87 Rp./kWh. Auch diese Zahl wird 2024 steigen auf 14,36 Rp./kWh. Wenn auch minimal, senken sich die Energiekosten: Sind es 2023 21,93 Rp./kWh, so werden es 2024 noch 21,57 Rp./kWh sein.

Auch für Bielerinnen und Bieler nehmen die Strompreise zu: 2023 lag das Total bei 34,79 Rp./kWh. Für das nächste Jahr überholt dieses Total selbst Arch mit 40,12 Rp./kWh.

Die darin einbegriffenen Netznutzungskosten verändern sich von 12,35 Rp./kWh zu 14,84 Rp./kWh in 2024. Ebenso verändert sich der Tarif für Energiekosten: Sind es 2023 15,03 Rp./kWh, so sind es im kommenden Jahr 16,49 Rp./kWh.

In Büren an der Aare ist der Strompreis 2023 im Vergleich zu Biel leicht niedriger. Heute beträgt er 33,7 Rp./kWh. 2024 schnellt diese Zahl jedoch in die Höhe und ist fast auf dem gleichen Stand wie Arch 2023, nämlich 38,33 Rp./kWh.

Auch die Kosten für die Netznutzung nehmen zu: 2023 sind es

13,1 ./kWh, 2024 werden es 15,73 sein. Ebenso bei den Energiekosten: von 17,8 Rp./kWh zu 19,8 Rp./kWh.

Lengnauerinnen und Lengnauer zahlen für den Total Strompreis 2023

31,6 ./kWh. Das ist im Vergleich zu Arch und Büren weniger. Doch auch in Lengnau steigert sich die Zahl fürs nächste Jahr und beträgt für 2024

32,65 Rp./kWh.

Netznutzung steigt von 10,44 - auf 11,85 Rp./kWh. Energiekosten sinken, wenn auch kaum merklich von 17,36 Rp./kWh zu 17 Rp./kWh.

Leuzigen ist nach Romont die Gemeinde mit dem tiefesten Strompreis: 2023 waren es 28,58 Rp./kWh. Wie in keiner anderen Gemeinde in diesem Überblick schnellen die Zahlen aber so stark in die Höhe wie hier:

37,18 Rp./kWh beträgt der Preis für 2024.

Die Netznutzungskosten nehmen von 9,93 auf 13,73 zu. Ebenso bei der Energie steigert sich die Zahl: 2024 sind es 20,15 Rp./kWh, in diesem Jahr waren es deren 15,35.

Oberwil bei Büren hat wie Rüti bei Büren einen hohen Strompreis: 42,3 Rp./kWh in 2023. In Zukunft beträgt er 43,79 Rp./kWh.

Netznutzungskosten nehmen ebenfalls zu: von 11,04 Rp./kWh steigen sie auf 12,53 Rp./kWh. Die Energiekosten bleiben gleich: 25,96 Rp./kWh.

In Pieterlen steigt der Strompreis von 2023 zu 2024 deutlich: 34,79 Rp./kWh waren es dieses Jahr, 40,12 Rp./kWh werden es nächstes Jahr sein.

9,01 Rp./kWh Netznutzungskosten waren dieses Jahr im Strompreis inbegriffen, 2024 werden es 9,92 Rp./kWh sein. Die Zahl der Energiekosten verändert sich stärker: Von 19,49 Rp./kWh zu 23, 9 Rp./kWh in 2024.

In Romont zahlen die Einwohnerinnen und Einwohner für den Strompreis in diesem Jahr 25,5 Rp./kWh. Das wird sich in Zukunft, wie in fast jeder Gemeinde, ins Plus verändern: 28,77 Rp./kWh im kommenden Jahr.

Von 11,61 Rp./kWh in 2023 steigt die Zahl für Netznutzungskosten auf

14,58 Rp./kWh. Wenn auch nicht gross, aber trotzdem werden auch die Energiekosten teuerer: 2024 werden sie 11,89 Rp./kWh sein, in diesem Jahr waren es 10,09 Rp./kWh.

Rüti bei Büren ist unter diesen neun Gemeinden diejenige, wo der Strom schon heuer am teuersten ist: 46,19 Rp./kWh sind es 2023, nächstes Jahr wird er gar 47,44 Rp./kWh betragen.

Bei den Netznutzungskosten ist die Gemeinde beim Durchschnitt, wenn sich auch hier die Zahl verändert. Die Zahl wandert von 12,94 Rp./kWh auf 14,19 Rp./kWh. Energiekosten bleiben praktisch gleich; 2024 werden es 28,94 Rp./kWh sein.