Verbandsmusiktag Von Tuten und Blasen viel Ahnung: Grenchen bereitet sich auf die musikalische Invasion vor Am Samstag und Sonntag findet im Parktheater und im Zentrum von Grenchen der Verbandsmusiktag statt. 13 Musikvereine musizieren um die Wette oder einfach so zum Spass.

Solche Bilder kann man am kommenden Wochenende in der Stadt durchaus antreffen. Zvg

Es ist der erste offizielle Musiktag des im Herbst 2021 gegründeten Musikverbands Bucheggberg-Wasseramt-Solothurn-Lebern. Ein neunköpfiges OK mit Sven Schär an der Spitze organisiert den Anlass, an dem 13 Musikvereine aus dem oberen Kantonsteil teilnehmen.

Die schwindende Anzahl von Musikvereinen hat laut Schär zu diesem Zusammenschluss geführt. In der Coronazeit hatten es insbesondere die Blasmusiken schwer und zweimal ist auch der sonst jährlich veranstaltete Musiktag ausgefallen. «Diesmal wird es in Grenchen klappen», zeigt sich der OK-Präsident zuversichtlich.

600 Musikantinnen und Musikanten werden zum Anlass erwartet und freuen sich, wieder einmal in grossen Verbänden zu musizieren und kameradschaftlichen Austausch zu pflegen. Das Programm beginnt am Samstag um 8 Uhr mit den Expertisenkonzerten im Parktheater. Die Musikvereine spielen bei Experten vor und können sich von diesen nachher Tipps abholen, was sie noch besser machen können. «Noten und Ranglisten gibts hier nicht», betont Schär. Acht Musikvereine stellen sich dieser Herausforderung.

Marschmusiken auf der Solothurnstrasse

Kompetitiver wirds dann am Samstag ab 14.15 Uhr. Dann paradieren nämlich 13 Blasmusiken in Uniform durch das Stadtzentrum. Auch zur Freude des hoffentlich zahlreichen Publikums. Die Solothurnstrasse wird dafür für einige Zeit gesperrt.

«Hier gibts Punkte für militärisch korrektes Auftreten», erläutert Schär. Laufen alle im Schritt, in korrekten Abständen und im Glied ausgerichtet, sind die Musiker beim Instrument aufnehmen auf Zack? Solche Dinge beobachten gestrenge Augen einer Jury. Die Besten des Wettbewerbs kommen auf die Rangliste.

Bereits vorher, um 13.45 kommt es zu einem ebenfalls eindrücklichen Gesamtchor der Musikgesellschaften auf dem Marktplatz. Dort wird dann auch die neue Verbandsfahne geweiht.

Dasselbe gilt für den Unterhaltungsmusik-Wettbewerb, welcher am Samstag um 19 Uhr im Parktheater stattfindet. Auch hier gibts für die Besten Punkte. Fünf Musikgeselschaften spielen in diesem Wettbewerb auf.

Der Abend klngt ab 22.30 Uhr mit DJ Horse im Festzelt im Parktheater aus. Hier wohl eher ohne Blasmusik.

Am Sonntag finden ab 9.30 Uhr im Parktheater nochmals Expertinsenkonerte statt, bevor dann um 11.30 Uhr das Konzert der Blaskapelle Solothurn ebenfalls im Festzelt den musikalischen Schlusspunkt setzt.

Zum detaillierten Programm gehts hier.