Velofreundlicher Akt in der Autostadt: Einbahnstrasse soll beidseitig für Velos geöffnet werden

«Damit wird in der so genannten Autostadt Grenchen ein weiterer Schritt für die Radfahrer getan», freut sich Stadtschreiberin Luzia Meister, die als überzeugte Velofahrerin die Sache des Zweiradverkehrs in der Stadt nach Kräften vorantreibt.

Kürzlich wurde für Staad ein neues Parkverbot publiziert und zwar auf der Strasse ab Restaurant Strausak bis zum westlichen Ausgang der Siedlung. Der Ausflugsverkehr an die Aare sorgte insbesondere im Sommer für viele herumstehende Autos und so wurde dieses Anliegen an die Polizei herangetragen, welche das Parkverbot in der Folge publizierte. Dies rief allerdings die Gegner des Vorhabens auf den Plan. Und diese waren in der Folge noch zahlreicher als die Befürworter, wie bei der Polizei zu vernehmen ist; weshalb vom geplanten Vorhaben jetzt Abstand genommen wurde. (at.)

Baur erklärt, dass sich in Grenchen jedermann an die Polizei wenden könne, wenn ihm eine Signalisation angemessen (oder nicht mehr) erscheine. Die Polizei prüfe dann den Vorschlag hinsichtlich Praktikabilität und Verkehrssicherheit und publiziere ihn gegebenenfalls, so dass andere dagegen Einsprache machen können. Wie kürzlich auch beim geplanten Parkverbot in Staad (vgl. Kasten).



Das System mit dem erlaubten Veloverkehr auf Einbahnstrassen liesse sich in Grenchen durchaus noch ausbauen. Wer beispielsweise vom Marktplatz her mit dem Velo in die Rainstrasse einfährt, verletzt die Verkehrsregeln, weil er in verbotener Richtung in eine Einbahnstrasse einfährt. Das tun dort allerdings ebenfalls viele. Die Strasse wäre jedenfalls eine Kandidatin für eine analoge Regelung.

«Prima vista spricht da nichts dagegen», meint Baur. Man werde das bestimmt prüfen.