Velodrome Suisse Weltrekord Nummer sechs in Grenchen: Filippo Ganna fuhr in einer Stunde 56 Kilometer und 792 Meter weit Die Weltrekorde der Bahnradfahrer auf dem Grenchner Holzoval folgen Schlag auf Schlag. Olympiasieger Filippo Ganna verbesserte ihn am Samstag gleich um mehr als einen Kilometer.

Stolz präsentiert Filippo Ganna nach seiner Weltrekordfahrt die neue Bestmarke. zvg

Was für eine Leistung! Im Grenchner Tissot Velodrome verbesserte Filippo Ganna am späten Samstagabend den Stundenweltrekord auf 56,792 Kilometer. Er legte damit über 1,2 Kilometer mehr zurück als sein Ineos-Teamkollege Dan Bigham am vergangenen 19. August an gleicher Stelle (55,548 Kilometer).

Ein akribisch geplantes Projekt

Bigham wird aber seinen Anteil am neuen Rekord haben, arbeitet er doch neben seiner Renntätigkeit noch als Aerodynamik-Spezialist im britischen Team. Dieses hat den Weltrekord wie gewohnt akribisch geplant und Filippo Ganna ein Rad zur Verfügung gestellt, dessen Rahmen in einem 3D-Drucker hergestellt wurde.

Filippo Ganna, der zweifache Weltmeister im Zeitfahren auf der Strasse sowie Bahnradolympiasieger, hatte dann die Beine, das Herz und den Kopf, die Hightechmaschine während einer Stunde auf «Betriebstemperatur» zu halten.

Er startete relativ verhalten, lag nach einer Viertelstunde noch hinter Bighams Referenzzeit zurück, nur um dann die Rundenzeiten kontinuierlich auf 15,2–15,5 Sekunden nach unten zu drücken und diese Geschwindigkeit bis zum Schluss durchzuhalten. Angefeuert von gegen 400 geladenen Zuschauenden, darunter Mitglieder des fanatischen und fantastischen Fanklubs des 26-Jährigen, bescherte der Ausnahmekönner dem Tissot Velodrome bereits den sechsten Stundenweltrekord.

Einen, der wohl nur schwer zu knacken sein wird.

Filippo Ganna gibt nach seiner Parforceleistung bereitwillig Medieninterviews. André Weyermann

Packender Zweikampf über einen Kilometer

Das Nationalstadion in Grenchen war nur zwei Tage zuvor bereits Austragungsort der Schweizer Meisterschaften über die 1-Kilometer-Distanz sowie anderer Rennformate gewesen. Dabei kam es im Meisterschaftsrennen zu einem packenden Zweikampf zwischen einem der «Silberhelden» der EM 2021 (Bahnvierer), dem erfahrenen Simon Vitzthum, und dem bisherigen Titelträger Nicolò De Lisi.

Über weite Strecken war der Jüngere schneller unterwegs, aber mit einer beeindruckenden Pace auf der letzten Runde machte Simon Vitzthum noch knapp eine halbe Sekunde gut und überflügelte seinen Kontrahenten um winzige vier Hundertstelsekunden. Den dritten Platz sicherte sich Alex Vogel vor Luca Bühlmann. Trotz fliegenden Startes brachte es der Sieger auf einen Schnitt von knapp 56,4 Stundenkilometer.

Seine stupende Endschnelligkeit setzte der frischgebackene Schweizer Meister auch im Scratchrennen unter Beweis, als er seine Nationalmannschaftskollegen Valère Thiébaud und Alex Vogel auf die Plätze verwies. Auf einen Start verzichtete Claudio Imhof. Er konzentriert sich voll und ganz auf die am Mittwoch beginnende Weltmeisterschaft in Paris und nutzte die Zeit zum Training und zur Erholung.