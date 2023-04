Velos kaufen und verkaufen Sie suchen ein simples Fahrrad? Ein Dreirad? Ein E-Bike? Oder wollen ein Velo loswerden? Dafür gibt's die Velobörse in Grenchen Die einen verkaufen ihr nicht mehr benötigtes Velo, die anderen finden ein günstiges Occasionsrad. Die VCS Regionalgruppe lädt am 22. April wieder zum Velovergnügen auf den Marktplatz Grenchen ein.

Die Velobörse Grenchen ist weit herum bekannt und zieht jeweils eine Menge Publikum an. So auch im letzten Frühling. Bild: Oliver Menge

Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass es sich lohnt, an der Grenchner Velobörse das grosse Angebot von Occasionsvelos zu prüfen. An der diesjährigen Velobörse auf dem Marktplatz werden am 22. April von 8.15 bis 11 Uhr alte Velos, Veloanhänger, Kindervelos, Dreiräder, Trottinetts und so weiter am VCS-Stand entgegengenommen.

Die Preise werden von den Eigentümerinnen und Eigentümern festgelegt. Der VCS verkauft diese Artikel für die Anbietenden gegen einen Unkostenbeitrag von 10 bis 20 Prozent des Verkaufspreises. Von 9.15 bis 13 Uhr können die angenommenen Artikel besichtigt, ausprobiert und gekauft werden. Zur Sicherheit der Kundschaft überprüft die Kantonspolizei die ausgefertigten Verträge nach gestohlenen Fahrzeugen.

Das Organisationsteam will das Velofahren «als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel fördern. Es ist für kurze bis mittlere Entfernungen in städtischen Gebieten das schnellste Verkehrsmittel und es ist sicherlich auch das effizienteste und billigste», wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst. Und natürlich ist das Velo auch ideal, um sich an der frischen Luft zu bewegen. Die Region Grenchen verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Velowegen für diesen Zweck.

Ein günstiges Pendlervelo erwerben

Die Velobörse hat zudem den Effekt, dass unnötiger Abfall vermieden wird, indem unbenutzte, aber noch funktionstüchtige Zweiräder vor dem Schrotthaufen gerettet und wieder in den Verkehr gebracht werden. Davon profitieren alle: Die Besitzerinnen und Besitzer werden ein nicht mehr genutztes Fahrrad los und erhalten eine Entschädigung, die dem Wert entspricht.

Die Käuferinnen und Käufer können gebrauchte Velos zu sehr niedrigen Preisen erwerben. Vor allem Pendler, die ihre Fahrräder auf ungesicherten Abstellplätzen - zum Beispiel an Bahnhöfen - abstellen müssen, sind mit solchen Occasionsfahrrädern gut bedient. (mgt)