Tödlicher Brand in Grenchen: Feuerwehr musste verstorbene Person aus dem Fenster bergen

Am Dienstagnachmittag brannte es in einer Wohnung an der Grenchner Bielstrasse. Die Einsatzkräfte fanden eine leblose Person. Die Feuerwehr barg die Leiche durch das Fenster. Die Ermittler suchen weiterhin nach der Ursache des Brandes.