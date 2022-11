Unicef Zertifikat ist erneuert – Grenchen bleibt eine kinderfreundliche Stadt Die Stadt Grenchen hat die frohe Botschaft erhalten, dass die Fachkommission der Unicef entschieden hat, die Stadt erneut mit dem Label «Kinderfreundliche Gemeinde» auszuzeichnen.

Kinder tummeln sich auf dem neuen Spielplatz zwischen Parktheater und Lindenhaus. José R. Martinez

Seit 2018 ist Grenchen als kinder- und familienfreundliche Stadt zertifiziert. In den letzten vier Jahren setzte die Stadt in Zusammenarbeit mit der Jugendkommission, den Schulen und Jugendorganisationen die Massnahmen aus dem Aktionsplan um, wie es in einer Mitteilung der Stadt Grenchen heisst.

Im vergangenen Jahr reichte die Stadt bei der Unicef eine Selbsteinschätzung in Form eines Evaluationsberichtes ein. In der Folge fand in Grenchen ein Evaluationshalbtag der Unicef mit allen Beteiligten statt. Aufgrund der Erkenntnisse aus diesem Treffen erarbeitete die Jugendkommission einen Aktionsplan II.

Neuer Aktionsplan für 2022 bis 2026

Nachdem der Gemeinderat im November diesem Aktionsplan 2022–2026 zugestimmt hatte, reichte die Stadt das Gesuch zur Rezertifizierung ein. Mit dem Entscheid der Unicef kann die Stadt Grenchen das Label weitere vier Jahre behalten.

Das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» und die damit verbundene Zusammenarbeit mit der Unicef trägt dazu bei, dass die Stadt Grenchen auf nationaler und internationaler Ebene als kinder- und familienfreundliche Stadt wahrgenommen wird. Als Labelträger kann die Stadt auch von finanziellen Unterstützungen namhafter Stiftungen profitieren.

Die Labelübergabe wird anlässlich einer offiziellen Feier durch Unicef vollzogen. Der Termin ist noch nicht festgelegt. (at.)