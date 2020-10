Und der Kürbis leuchtet doch ... – Dekoration tröstet über ausgefallene Kürbisnacht hinweg

Am Freitag wäre traditionsgemäss in Grenchen Kürbisnacht. Diese fällt aus bekannten Gründen aus. Doch Kürbisse geschnitzt wurden diese Woche in den Grenchner Schulhäusern trotzdem fleissig, die Kinder können sie einfach nach Hause bringen.

Angesichts der mehreren hundert Kürbisse, die auch dieses Jahr von den Kindern verarbeitet wurden, dürfte in den Quartieren in den kommenden Tagen doch noch etwas "Chürbisnacht"-Atmosphäre entstehen. "Die Schulen haben das beste draus gemacht und sich trotzdem voll ins Zeug gelegt", freut sich Kürbisnacht-OK-Präsidentin Jenny Mattila.