Umstände unklar Polizei findet Leiche im Kleinbootshafen in Biel Die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass am Dienstagmorgen im Bieler Kleinbootshafen eine leblose Person gefunden wurde. Bisher gibt es keine weiteren Informationen zu den Umständen.

In Biel wurde eine leblose Person gefunden. Arthur Sieber

Zwei weisse Zelte stehen am Dienstagmorgen beim Bieler Kleinbootshafen. Die Kantonspolizei Bern bestätigt: Eine leblose Person ist der Grund für den Einsatz. Die Umstände sind derweil unklar.

Die Kapo Bern will im Verlaufe des Dienstags oder Mittwochs weiter kommunizieren. Das sagte die Kapo zunächst. Am Nachmittag nun heisst es, dass die Polizei den Einsatz nicht weiter kommentieren will, so «Ajour.ch».

++ Update folgt ++