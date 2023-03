TV Grenchen Grenchner Trampolinspringer räumen wieder zehn Medaillen ab Vom Schloss Cup im Kanton Aargau kehrte die Trampolin-Abteilung des TV Grenchen mit zehn Medaillen zurück.

Noa Wyss, Ramona Schaad, Cynthia Huber und Luc Waldner (von links). Bild: zvg

Am Wochenende vom 25. und 26. März fand in Möriken-Wildegg der Schloss Cup statt. Neben dem Einzel- gab es hier auch einen Synchronwettkampf. Die Turnerinnen und Turner des TV Grenchen zeigten in beiden Disziplinen tolle Leistungen und holten sich total zehn Medaillen und acht weitere Finalplätze.

Luc Waldner und Noa Wyss zeigten bei den Senior Elite Men einen starken Vorkampf und gingen als Führende ins Finale. Dort patzten jedoch beide und mussten einen Konkurrenten vorbeiziehen lassen. Mit Silber für Waldner und Bronze für Wyss war die Ausbeute aber dennoch gut. Im Synchronturnen steigerten sie sich von Übung zu Übung und errangen Silber.

Bei den Seniorinnen überzeugte Leonie Zbinden mit einem starken Finale. Sie holte sich mit erschwerter Übung die Silbermedaille. Sarah Hunziker verpasste als Vierte das Podest erneut knapp. Cynthia Huber belegte Rang sieben, Anja Zbinden Platz acht und Ramona Schaad Platz neun.

Im Synchronturnen der Damen überzeugten Huber/Schaad mit guter Synchronität und holten sich damit den Sieg. Zbinden/Zbinden, nach dem Vorkampf auf dem ersten Rang, gelang das Finale nicht optimal und sie fielen auf Schlussrang sechs zurück. Gleich dahinter klassierten sich Hunziker/Fleury.

Doppelsieg von De Pellegrin und Flury

Bei den Junioren gab es erneut einen Doppelsieg für Jamie De Pellegrin und Marius Flury. De Pellegrins Patzer in der zweiten Übung blieb ohne Folgen. Im Finale zeigte er mit erhöhter Schwierigkeit eine starke Reaktion und holte sich den Sieg. Flury turnte stabil und errang Silber.

Alex Saner belegte Rang fünf. Giulia Fleury patzte bei den Girls und musste sich mit Rang elf begnügen. Im Synchronturnen überzeugten De Pellegrin/Flury erneut und holten sich auch hier den Sieg. Keller/Käser patzten und verpassten mit Rang 20 die SM-Quali.

Im U15 überzeugte Dario Käser mit schönen Übungen und holte sich Silber. Mika Keller holte sich im U13 Gold. Er zeigte seine Wettkampfstärke und holte sowohl im Vorkampf wie im Finale die klar höchste Punktzahl. Fabrice Mann belegte Rang elf. Bei den Mädchen wurde Loïciane Vuilleumier 33.

Im U11 verpasste Mika Walter diesmal das Podest als vierter. Joel Saur erreichte sein erstes Final und wurde guter Siebter. Bei den Mädchen belegten Juna Grossenbacher und Leonie Boner die Ränge 17 und 24. Im Synchron überraschten Walter/Girardin mit der SM-Quali und Rang 17.

In der Aufbaukategorie National Unisex belegten Laura Caselle und Elisa Meletta die Ränge 24 und 26. Die beiden belegten im Synchron bei den Damen Rang zwölf. (avb)