Trio Triple Wood Die Ärzte und der Dirigent, die gerne musizieren und Whisky trinken Das Trio Triple Wood spielt in Grenchen. Romantische Liebesgrüsse aus Russland, Frankreich und England werden am Konzert im Girardsaal im Bachtelen erklingen. Wer sind die drei Musiker aus Solothurn und Grenchen? Und woher kommt dieser Name?

Das Grenchner Klassik-Trio Triple Wood mit Andreas Allemann, Oboe, Ruwen Kronenberg, Viola, und Peter Schenker, Klavier, übt bei Peter Schenker zu Hause für ein Konzert. Hanspeter Bärtschi

Oboe, Klavier und Viola finden sich und musizieren zusammen. Die Oboe, das hochklingende Holzinstrument war bereits im späten Mittelalter, damals als Schalmei bekannt. Die «Hautbois», welche Andreas Allemann spielt, ist aus Grenadillholz gefertigt, einem tropischen Hartholz. Auch Ruwen Kronenbergs Viola besteht aus Holz. Das Saiteninstrument wurde aus Fichten- und Ahornholz gebaut. Viele Bestandteile eines Klaviers sind aus unterschiedlichen Hölzern zusammengesetzt. Am Tasteninstrument wird Peter Schenker zu hören sein.

Der Whisky, der den Namen gab

Dreifaches Holz also als Erklärung der Namensgebung des Trios? Wer so denkt, ist zwar nicht auf dem Holzweg, verschliesst sich jedoch einer anderen Deutung, wie die drei Musikfreunde zu erzählen wissen. Sie sind ausnahmslos Liebhaber des britischen Whiskys namens Triple Wood. Die Spezialabfüllung reift in unterschiedlichen Holzfässern, Ex-Bourbon-Fässern, europäischen Eichenfässern und den Quarter Casks, kleinen Fässern, die früher als ideale Gefässe galten, unbemerkt beim Zoll vorbeizukommen. Der Triple Wood sei die perfekte Mischung aus Torfrauch, Eichenholz und milder Süsse, werben die Destillerien.

Hier würde man gerne zuhören: Hausmusik in traditioneller Art und Weise. Hanspeter Bärtschi

Die Mitglieder von Triple Wood haben sich im Umkreis des Stadtorchesters Grenchen kennen gelernt. Da ist der langjährige Grenchner Hausarzt Peter Schenker. Der Pianist hat schon in vielen Formationen mitgewirkt, beispielsweise im «Quartetto Grande» oder bei «Les Rubis», bekannt geworden an Grenchner Freilichtspielen. In seiner ehemaligen Praxis, wo auch seine Frau als Ärztin tätig war, wiesen Fotoerinnerungen an Segeltörns auf ein gelebtes Hobby hin.

Harmonische Klänge im Wohnzimmer. Hanspeter Bärtschi

«Heute gehört das Grossvatersein zum liebsten Hobby, schmunzelt Schenker. Da ist der andere Mediziner, Andreas Allemann, der als Chirurg in Solothurn in eigener Praxis tätig war und heute als Notfallarzt und Ausbildner im Sonnenhofspital Bern arbeitet. Neben seiner Liebe zur Musk sucht er leidenschaftlich Pilze. Auch als Strahler, als Kristall- und Mineraliensucher, ist er gelegentlich unterwegs.

Pädagoge, Arrangeur und Dirigent

Ruwen Kronenberg, der Dritte im Bunde, ist passionierter Velofahrer und verzichtet, wie er energisch und voller Humor betont, auf die Mithilfe eines Elektromotors. Der studierte Violinist ist Pädagoge, Arrangeur und Dirigent des Grenchner Stadtorchesters. Er ist in vielen Projekten aktiv und sein musikalisches Spektrum ist breit. Sein Engagement für die Integration junger Menschen in Orchestern und Formationen ist äusserst verdienstvoll.

Vor ungefähr anderthalb Jahren haben die drei begonnen, im Trio Musik zu machen.

«Es ist für uns ein grosses Privileg zu musizieren und dabei viel Spass zu haben.»

So fasst Andreas Allemann die Motivation zusammen. «Wenn dann unser Musikerlebnis noch mit anderen Menschen geteilt werden kann, ist dies äusserst befriedigend», ergänzt er. Locker und entspannt gehen die drei ans Werk aber natürlich auch mit der nötigen Seriosität. Alle bringen Musikvorschläge mit, spielen, prüfen, diskutieren. Einige Stücke schaffen es ins Repertoire, andere fallen raus.

Konzert mit Triple Wood. zvg

«Eine musikalische Zeit- und Kulturreise», heisst es im Untertitel zum Konzert. Romantische Weisen werden ertönen, Chansons, Filmmusik. In einen musikalischen Bogen, vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart, werden die Konzertbesuchen eintauchen können.

Weil das Zusammenspiel von Oboe, Viola und Klavier im Trio selten ist, gibt es auch keine entsprechende Literatur. Die Arrangements kreieren und bearbeiten Peter Schenker und Ruwen Kronenberg. Die Chemie im persönlichen Bereich und bei der musikalischen Umsetzung ihres Programms stimmt. Dies ist sichtbar und wird auch die Konzertbesucher überraschen und begeistern.