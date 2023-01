Tourismus Neuer Auftritt der Tourismusorganisation Jurasonnenseite ist lanciert – mit neuem Logo und neuer Website Die Jurasonnenseite lanciert den strategischen Neustart der Tourismus- und Wohndestination mit einem neuen visuellen Auftritt der Marke. Und mit einer mitreissenden Veranstaltung in der Zähnteschür Bettlach.

Christoph Siegrist, Präsident; Adriana Palermo, Geschäftsführerin; Sandra Huber, Gemeindepräsidentin Lengnau; André von Arb, Gemeinderat Bettlach; Angela Kummer, Gemeinderätin Grenchen und Peter Abrecht, Gemeinderat Lengnau.

«Neue Strategie, neues Image. Ursprünglich als Wohnortmarketing für die Gemeinden Grenchen, Bettlach und Lengnau gegründet, steht die Marke Jurasonnenseite zusätzlich für Tourismus und Freizeit», heisst es in einer Medienmitteilung, die am Donnerstag mit Sperrfrist verschickt wurde.

Die Marke «Region Grenchen Tourismus» verschwinde, die Statuten zur Umbenennung seien an der letzten Generalversammlung verabschiedet worden. «Mit der Zustimmung aller involvierter Gemeinden wurden die politischen Entscheide und die neue strategische Ausrichtung auch in Bettlach und Lengnau abgeholt.»

Ein Auftritt mit grossem Echo



Zur Lancierung des neuen Logos und der neuen Website hatte man in die Zähnteschür Bettlach eingeladen. Was Rang und Namen hat, war da: Vertreter der politischen Behörden, Vertreter von Verbänden, Organisationen und Institutionen, die vom Tourismus profitieren und mit Jurasonnenseite zusammenarbeiten, und Partnerorganisationen.

Auch die Dachorganisation Kanton Solothurn Tourismus war vertreten, mit deren Präsident alt Regierungsrat Walter Straumann und Stefan Ulrich, Geschäftsführer von Olten Tourismus. Jurasonnenseite ist seit 2021 auch im Vorstand von Kanton Solothurn Tourismus vertreten.

Doch die Eröffnung des Anlasses gehörte den Girls der Danceschool Move aus Grenchen, die einen mitreissenden Auftritt zeigten und anschliessend mit Adriana Palermo Amacher gemeinsam das neue Logo bejubelten.



Was dabei auffällt: Das neue Logo wurde unten rechts deutlich mit den drei Ortsnamen «Bettlach, Grenchen, Lengnau» versehen – deutlicher als im vorherigen Logo.

Christoph Siegrist, Präsident des Trägervereins, zeigte in seinem kurzen Rückblick auf, welche Überlegungen zum Zusammenschluss der beiden Organisationen Grenchen Tourismus – auf Tourismus ausgerichtet –, und Jurasonnenseite, Fokus auf die Region als Wohnort und Freizeitangebote für Einwohnerinnen und Einwohner, geführt hatte und was für diese strategische Neuausrichtung nötig war.

Top-aktuelle Website kommt frisch und farbig daher

Im Anschluss führte Adriana Palermo durch die neue, ansprechende Website, die seit zwei Tagen online ist. Sie kommt in einem frischen, modernen Design daher und bietet nicht nur ein umfassendes Angebot, sondern auch die Möglichkeit, direkt auf die Gemeindeseiten der drei Gemeinden und den von CH Media betreuten Veranstaltungskalender zuzugreifen.

Siegrist präsentierte einige Ideen und Vorhaben für 2023: Insbesondere will man durch die gezielte Vermarktung von Packages, Kombinationen von Ausflugsangeboten mit gastronomischen Angeboten, die Anzahl von Übernachtungen in der Region signifikant steigern, vor allem an den Wochenenden.