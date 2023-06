Zeugen gesucht Tote Frau vor einem Wohnhaus aufgefunden Eine Frau ist am Sonntagmorgen leblos vor einem Wohnhaus in Lengnau nahe der Grenze zum Kanton Solothurn aufgefunden worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Vor einem Wohnhaus in Lengnau wurde eine tote Frau gefunden. Symbolbild/Susann Basler

Die Kantonspolizei Bern wurde am frühen Morgen des 25. Juni alarmiert, weil eine Frau leblos vor einem Wohnhaus am Friedrich-Glauserweg in Lengnau aufgefunden worden war. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Bei der Verstorbenen handelt es sich laut einer Medienmitteilung der Kapo Bern um eine 54-jährige im Kanton Bern wohnhafte Schweizerin. Ersten Informationen zufolge könne nicht ausgeschlossen werden, dass eine Dritteinwirkung zum Tod der Frau geführt hat.

Insbesondere zu einer potenziellen Täterschaft seien umfangreiche Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland eingeleitet worden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedrich-Glauserwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 mit der Kantonspolizei Bern in Verbindung zu setzen.

Im Einsatz standen mehrere Spezialdienste der Kantonspolizei Bern sowie Mitarbeitende des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern.