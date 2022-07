Lastwagen um Lastwagen fährt das Material für die Show heran

Am frühen Montagmorgen wurde die Rain- und die Bettlachstrasse abgesperrt. Seither ist der Marktplatz nur noch für Fahrzeuge des SRF-Teams zugänglich. In Lastwagen karrt das SRF Team mehrere Tonnen Kisten heran. Im Vordergrund ist zu erkennen, wie sich die Innenstadt zu einem Festgelände verwandeln. Im Hintergrund stehen viele weitere Arbeiten an. Bis am Donnerstagabend werden Festbänke, Lichttürme und vieles mehr dem «Donnschtig-Jass» einen Rahmen für eine vielseitige Sendung bieten.

Bereits heute herrscht auf dem Marktplatz einiges an Hektik. Mitarbeiter von SRF und aus der Stadt legen Hand an. Es ist ein eingespieltes Team bei dem jeder weiss, welcher Gegenstand an welchen Ort gehört. Heute steht der Aufbau des Podests, der Showbühne und des Lichtturms an.

Der Grenchener Marktplatz am Donnerstagmorgen Dominik Bloch

In Grenchen macht sich Vorfreude au den Event breit. Schaulustige Passantinnen und Passanten schauen den Aufbauarbeiten gebannt zu. Einige greifen zum Handy und halten die selten gesehenen Arbeiten fest. Selbiges zeichnet sich bei den Grenchner Einkaufsläden ab, die trotz der Vorbereitungsarbeiten geöffnet haben. Etliche Geschäfte dekorierten ihre Schaufenster mit Jasskarten.