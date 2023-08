Summerside 2024 Das neue Grenchner Mega-Festival kommt 2024 zurück und beginnt schon am Donnerstag Am Freitag Morgen hat das Summerside Festival über die Festivaldaten 2024 orientiert. Das Rockfestival findet gemäss Newsletter des Veranstalters vom 20. bis 22 Juni 2024 in Grenchen statt. Der Vorverkauf ist gestartet, das Line-up noch nicht bekannt.

Das erste Summerside Festival war ein Erfolg: jetzt hat der Vorverkauf für 2024 begonnen Bild:José R. Martinez

Damit startet das Festival einen Tag früher als bei der ersten Ausgabe diesen Sommer. Seit 10 Uhr am Freitag können Tickets vorbestellt werden. «Für die ganz schnellen unter euch, gibt es eine limitierte Anzahl von Golden Early Birds und Early Bird Tickets», schreibt der Veranstalter in einem Newsletter vom Freitagmorgen.

Wer auf den Link klickt kommt zu einem Portal, wo ein Dreitagespass zum Preis von 182.50 Fr. erhältlich ist. Der Normalpreis beläuft sich auf 207.40 Fr.

Das Line Up des Festivals ist noch nicht bekannt. Die Erstausgabe des Summer Side Festivals auf der Witi südöstlich der Stadt war ein Erfolg. Am 23. und 24 Juni war das Festivalgelände laut Veranstalter fast ausverkauft. Das Gelände fasste 15 000 Personen. Headliner waren die «Hollywood Vampires» mit dem Film- und jetzt Rockstar Johnny Depp.

Hollywood Vampires mit Johnny Depp am Summerside Festival in Grenchen 2022. Bild: José R. Martinez

Was sich sicher ändern wird

Gegenüber 32Today hat sich Alain Schaffner vom OK des Summerside Festivals positiv zur ersten Ausgabe geäussert. «Wir sind mit der Premiere recht zufrieden», sagt er. Sie hätten eine recht kurze Vorlaufzeit gehabt und hätten das Festival von Grund auf organisieren und promoten müssen, sagt er.

Alain Schaffner vom OK des Summerside Festivals Bild: Christina Varveris

«Wir haben mit Grenchen den perfekten Spot und den perfekten Partner für so einen Anlass gefunden. Wir sind happy und stolz, dass wir das so machen konnten.»

Man sei ausserdem mit diversen Bands und Managements in Kontakt und im Hintergrund laufen die Abklärungen. Es dürften aber wieder ein paar ganz grosse Namen auf dem Line-Up stehen, verspricht Alain Schaffner.

Ebenfalls will man an der Mischung aus Rock und Elektronik im Line-Up festhalten. Rock-Bands und DJs der elektronischen Musik am gleichen Festival auftreten zu lassen ist eher ungewöhnlich. Es hätte sich bei der Premiere in Grenchen aber durchaus bewährt, erklärt das Festival-OK Mitglied. Deshalb wird es das so voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder geben, so Alain Schaffner gegenüber 32Today.

Eine weitere Änderung: Es wird keine «Golden Circle» mehr geben und auch der Einlass zum Festival soll weiter optimiert werden, was zwei grosse Kritikpunkte waren gegenüber der ersten Ausgabe.