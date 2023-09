Aviatik-Experte traf die beiden Verunglückten des tödlichen Absturzes in Grenchen kurz vor ihrem letzten Flug

Zwei Menschen kamen beim Flugzeugabsturz in Grenchen am Samstag ums Leben. Aviatik-Experte Robert Woodtli vermutet, dass ein medizinisches Problem während der Landung zum Unglück geführt habe. Er hatte die beiden kurz vor ihrem Abflug in Bern noch getroffen.