Strategiewechsel bei der SWG Stadtwerke Grenchen suchen Käufer für ihre Baufirma Panaiia & Crausaz Die SWG sucht einen Käfer für ihre Tiefbaufirma Panaiia & Crausaz. Dies wird mit einem Strategiewechsel begründet.

Der Verwaltungsrat der SWG will die Baufirma Panaiia & Crausaz abstossen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Am Abend gab die SWG den geplanten Verkauf der Baufirma Panaiia & Crausaz (P&C) bekannt. Der Verwaltungsrat der SWG habe sich im Rahmen einer Strategiebereinigung für die Fokussierung auf das Kerngeschäft als Energieversorger entschieden, heisst es in der Mitteilung.

Deshalb will man «den Verkaufsprozess der Panaiia & Crausaz AG zugunsten eines regionalen Baudienstleistungsanbieters in die Wege leiten, welcher deren einzigartige Kompetenzen auch in anderen Feldern des Tief- und Leitungsbaus einsetzen kann».

Die starken Veränderungen am Energiemarkt hätten Auswirkungen bis in den Tiefbau. Vor knapp zehn Jahren hatte sich die SWG entschieden, ihren Netzbau durch den Zukauf der Firma Panaiia & Crausaz AG zu verstärken. Dies im Sinne einer Diversifizierung eines Energieversorgers ohne nennenswerte eigene Produktion.

P&C ist als Tiefbaufirma auf den modernen grabenlosen Tiefbau für Netzbetreiber spezialisiert. Was zu diesem Zeitpunkt einen folgerichtigen strategischen Schritt für die SWG darstellte, habe sich in den letzten zwei bis drei Jahren in eine andere Richtung entwickelt, heisst es weiter.

«Keine Restrukturierungen geplant»

Auf der einen Seite sei der Bedarf an diesen Leistungen durch eine optimierte SWG-Netzplanung zurückgegangen und auf der anderen Seite würden diese spezialisierten Baudienstleistungen «zunehmend im freien Markt angeboten».

Die Führung und die Mitarbeitenden der Panaiia & Crausaz AG hätten «das volle Vertrauen der SWG, und es gibt keine vorgelagerte Restrukturierung und/oder Entlassungen». Die Firma werde in den nächsten paar Monaten in einem geordneten Prozess einem sich bietenden Käufer übergeben.

Die Aktivitäten von P&C hatten in der Vergangenheit immer wieder zu politischen Diskussionen geführt. Es werde das lokale Baugewerbe unnötig konkurrenziert, hiess es etwa. Umstritten war auch die Anwendung des grabenlosen Bauverfahrens im Siedlungsgebiet, wo viele Leitungen verlaufen.