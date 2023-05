Strategie Soll Grenchen aktiver im Liegenschaftsmarkt agieren? Eine Formulierung im neuen Leitbild lässt aufhorchen Der Kompass wird neu gestellt: Gemeinderat Grenchen vor Verabschiedung des Leitbildes

Die Stadt Grenchen will «höherwertigen Wohnraum» fördern. Bild: Andreas Toggweiler

Auf den Gemeinderat Grenchen wartet am kommenden Dienstag eine reich befrachtete Sitzung. Ein Traktandum ist die Unterzeichnung des neuen Kompass-Papiers. Dabei handelt es sich um das strategische Leitbild der Stadt Grenchen, das in den vergangenen Monaten vom Gemeinderat an Klausursitzungen überarbeitet wurde. Es ersetzt das Kompass-Dokument von 2018.

Inhaltlich unterscheidet sich das Papier nur um Nuancen, was auch mit der Erreichung von 2018 formulierten Zielen zusammenhängt. Der Schwerpunkt bei Grenchens Entwicklung soll weiterhin bei der Wohn- und Lebensqualität liegen, unter Wahrung der wirtschaftlichen Stärken durch Bereitstellung von Landreserven.

Nachdem bei den finanzpolitischen Zielen die Senkung der Steuerbelastung auf den kantonalen Durchschnitt erreicht ist, werden neue Ziele formuliert. Sie heissen räumliche Optimierung der Verwaltung und Steigerung der Personalkosten «maximal mit der Teuerung». Desgleichen sollen die Kosten der Schule maximal dem Zuwachs der Schülerzahlen entsprechen.

«Aktive Rolle im Liegenschaftsmarkt»

Bei der Wirtschaftsentwicklung (Standortförderung) will Grenchen eine aktive Rolle übernehmen bei der Mitgestaltung des Top-Entwicklungsstandortes Agglomeration Grenchen. Bei den Begleitmassnahmen tauchen ebenfalls neue Ziele auf, so die «Überprüfung einer aktiven Rolle der Stadt Grenchen im Liegenschaftsmarkt im Hinblick auf die Förderung höherwertigen Wohnraums». Ferner soll die Digitalisierungsstrategie abgestimmt werden mit jener des Kantons.