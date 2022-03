Tele M1

Städteranking «Ich finde die vielen Spielplätze toll»: Grenchen will dem Unicef-Label «kinderfreundliche Gemeinde» gerecht werden In Städterankings tauchte Grenchen lange Zeit weit unten auf. Die Solothurner Uhrenstadt kämpfte sich aber nach oben und gilt mittlerweile auch für Kinder und Jugendliche als besonders attraktiv. Mit was punktet Grenchen bei den Jungen?

Grenchen trägt das Unicef-Label «kinderfreundliche Stadt» und will dem weiterhin gerecht werden. Bei einer Strassenumfrage von TeleM1 sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt durchaus überzeugt, dass Grenchen gute Infrastrukturen für Kinder und Jugendliche bietet.

«In Sachen Sport gibt es ein gutes Angebot mit Skate-Anlagen, Tennisplätzen, Minigolf – und das Schwimmbad ist auch gut», sagt ein Herr gegenüber TeleM1. Doch die Frage, ob er als Kind Grenchen zum Wohnen aussuchen würde, verneint er.

Der Kinder- und Jugenddelegierter der Stadt, Mike Brotschi, steht hinter Grenchen. Man habe nun beispielsweise im Anschluss an die Schulzeit ein Jugendparlament gegründet. «Das ist etwas, das wir vorher nicht gehabt haben», so Brotschi. Aber auch Kinder zeigen sich erfreut über die Angebote der Stadt. «Ich finde die vielen Spielplätze toll», sagt etwa ein Junge bevor er anhängt: «... und die schönen Blümchen in den Gärten.» (gue)