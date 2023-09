Stadtbummel Wait and see – oder vielleicht eher: wait and sea Jetzt kommt die Swatch noch als Blancpain-Taucheruhr daher.

Die transparente Rückseite erlaubt einen Blick auf das mechanische Sistem51-Uhrwerk von ETA. Bild: Swatch

«Wait and see», so lautete die Antwort des Swatch-Group-Sprechers diese Woche, wenn man ihn nach mehr Informationen zu einem am Montag in der internationalen Presse erschienenen Inserat fragte. Es zeigte eine Zeichnung von fünf Weltmeeren und enthielt das Logo von Swatch und des Genfer Luxusuhrenherstellers Blancpain. Dieser gehört zur Swatch Group.

Das weckte Erinnerungen an die Moon Swatch, welche letztes Jahr viele Uhrenfans in einen Hype versetzte. Kaum einer glaubte zuvor, dass die von vielen schon abgeschriebene Swatch wieder je eine solche weltweite Beachtung finden sollte. Grenchen, die Erfinderstadt, freute das natürlich besonders.

Was noch fast mehr erstaunte, ist, dass das geheime Projekt, das zu einem bedeutenden Teil hinter den Fassaden der ETA entstand, so gut unter dem Deckel gehalten werden konnte. Das ist jetzt auch mit dem Nachfolgeprojekt gelungen, das zwar nicht mehr so überrascht, von dem aber bis am vergangenen Montag nur wenige wussten.

Die Uhrmacher der ETA können wirklich aufs Maul hocken, das muss man ihnen lassen. Die Berufsleute machen sich ja rar und werden in der Westschweiz inzwischen in Schnellbleichen auf die Tätigkeit am Établi vorbereitet.

Da darf man nicht lachen. Das gab es in Grenchen im 20. Jahrhundert immer wieder, als die Uhrenindustrie viel Arbeit hatte und die Bevölkerung wenig.

Der Clou ist, dass es die Swatch Group inzwischen sogar schafft, die Arbeit der Werbeabteilung auszulagern. Auch diesmal wieder. Seit der Ankündigung der Blancpain-Swatch am Montag wurde in den sozialen Medien und über die einschlägigen Lifestyle-Portale mit «dosiert durchsickernden Infos» an die ausgewählten Botschafter einige wesentliche Angaben für die Lancierung am Samstag gestreut.

Der Umstand, dass Blancpain 1953 eine legendäre Taucheruhr lancierte, die somit heuer 70 wird, und das Inserat die Meere thematisierte, lieferte die Steilvorlage, die von den Uhrenblogs und von der Presse in aller Welt dankbar aufgenommen wurde. Swatch musste am Donnerstag nur noch den Prospekt online stellen, das war’s. So geht Marketing.

Aber bei aller Kritik, welcher zum Dacapo zu hören ist. Wann wurde – vor der Moon Swatch natürlich – zum letzten Mal über eine Swatch-Kollektion im Vorfeld so viel Tinte vergossen. Das ist lange her.

Dass man versucht, den Moon-Swatch-Erfolg in einer anderen Tonart zu wiederholen, ist verständlich, auch wenn man sich fragt, wie es denn weitergehen soll. Wird es bald einmal eine Breguet-Swatch mit Biokeramik-Tourbillon zu kaufen geben? Na, ja ... Als Grenchner wäre mir da eine Certina-Swatch viel lieber.

Aber zuerst schaue ich mir tatsächlich mal eine der fünf «Blancpain»-Swatches mit Sistem51-Uhrwerk von ETA an. Es ist mechanisch – im Gegensatz zur Moon Swatch – und entspricht so gesehen dem Vorbild genauer. Reizvoll gestaltet sind die farbigen Uhrwerkbrücken, die jeweils einen von fünf Ozeanen darstellen und dank durchsichtiger Rückwand gut einsehbar sind. Oops – jetzt habe auch ich noch Gratiswerbung gemacht ...