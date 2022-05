STADTBUMMEL GRENCHEN Bummeln ist nicht einfach Über die Schwierigkeiten, denen man manchmal bei der Themensuche als Stadtbummler begegnet. Dagobert Cahannes Drucken Teilen

Zum Ausflug auf den Bielersee wurde der Bummler nicht eingeladen. Oliver Menge

Geht es Ihnen auch so? Sie sollten einen Text verfassen und es will und will Ihnen einfach nichts einfallen. Ein erster Versuch misslingt, ein zweiter wird nicht besser und so weiter und so fort. Man fängt an sich zu nerven, Ideen gehen durch den Kopf, nur der «grosse Wurf» gelingt nicht. Man verzweifelt ob der literarischen Leere im Kopf und die Ideen werden immer wirrer.

Statt, dass einem etwas Kreatives einfällt, beginnt man an sich zu zweifeln... Fluchworte fallen, ganze Textpassagen werden gestrichen, aber etwas Besseres kommt dabei nicht heraus. Also muss ein kräftiger Espresso her. Ob das hilft? Was ist in den letzten Tagen so gelaufen, was habe ich erlebt? Mein Gehstock ist kaputt gegangen... ob das jemanden interessiert? – nicht wirklich. Das löst vielleicht nur Schadenfreude aus.

Meine Enkelkinder haben mir Freude bereitet. Die 16-jährige Enkelin gewann auf dem Lauerzersee ihr erstes Ruderrennen im Skiff und der 13-jährige Enkel spielt in Solothurn sehr gut und gerne Handball. Sein Pech war, dass er gefoult wurde und sich den rechten Arm verstaucht hat. Schön zu sehen war, wie sich die Kollegen umgehend als «Physiotherapeuten» engagierten und seinen Arm mit dem Kühlspray kräftig bearbeiteten. Der Teamgeist hat hervorragend geklappt, lediglich der Kühlspray war in Windeseile leer.

Es gäbe auch vieles aus dem täglichen Leben zu erzählen. Meine Familie hat sich zum Muttertag etwas Spezielles einfallen lassen. Die Grossmütter und Ehefrauen sowie die Enkelkinder wurden zu einer Schifffahrt sowie einer Wanderung um den Bieler See eingeladen. Wir Grossväter wurden dazu nicht eingeladen.

Wir blieben «getrennt» zu Hause und ich gönnte mir ein selbst gemachtes Sandwich und die Ruhe im Haus. Nächstes Jahr darf die Familie diese Idee ruhig wieder aufleben lassen. Sandwich und Ruhe in den eigenen vier Wänden können sehr angenehm sein.

Noch bleiben mir einige Zeilen resp. Zeichen übrig. Diese nutze ich gerne, um meinen letzten Stadtbummel zu beenden. Ich werde die verbleibende Zeit nutzen um mich weiterhin für Aktivitäten in und für Grenchen einzusetzen. Schön wenn wir in Grenchen Frauen und Männer finden würden, die sich für Aktivitäten in Grenchen einsetzen würden.

Etwas für unser Grenchen zu tun, ist keine Schande. Lasst Eurer Fantasie freien Lauf und zieht am Karren für ein attraktives Grenchen. Für Grenchen etwas positives tun, ist keine Schande!