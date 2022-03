Sport Erneuter Medaillensegen für den TV Grenchen Die Grenchner Trampolin-Sportler sammeln weiter Medaillen. 13 waren es am letzten Wochenende.

Podest Kategorie U15 zvg

Am Wochenende vom 26.-27. März ging es bei den Trampolinsportlern mit dem zweiten Qualiwettkampf in Möriken-Wildegg weiter. Neben dem Einzelturnen konnten hier auch die Limiten fürs Synchronturnen geholt werden. Die Turnerinnen und Turner des TV Grenchen zeigten sich wieder von der besten Seite und gewannen total 13 Medaillen!

In der Kategorie Open verlief der Wettkampf ähnlich wie vor zwei Wochen in Grenchen. Luc Waldner holte sich, diesmal mit mehr Schwierigkeitspunkten, erneut die Bronzemedaille. Noa Wyss konnte sich steigern und erreichte das Finale, wo er sich aber mit Rang vier begnügen musste. Auch Jamie De Pellegrin musste nach einem Patzer in der Pflichtübung im U15 Elite mit Rang vier Vorlieb nehmen. Im U13 Elite überzeugten Mika Keller und Dario Käser erneut und holten sich Gold und Silber.

In der Kategorie National A Damen erreichten alle 4 Grenchnerinnen wiederum den Finaldurchgang. Sarah Hunziker holte sich erneut Silber, Dritte wurde Cynthia Huber. Dahinter folgten Tabea Grossenbacher als vierte und Ramona Schaad als sechste.

Einen tollen Wettkampf lieferte Marius Flury im U15 National. Er turnte dreimal sauber durch und holte sich die Goldmedaille. Alex Saner belegte Rang sechs. Bei den Girls zeigte Giulia Fleury einen starken Vorkampf. Im Final fiel sie aber leicht zurück und gewann Bronce. Elishua Mösch trumpfe ebenfalls gross auf und gewann im U13 National. Bei den Mädchen belegte Elisa Meletta Rang 17. Leonie Boner wurde im U11 37.

Im Synchronturnen ging das Medaillensammeln fleissig weiter. In der Kategorie Open zeigten Waldner/Wyss zwei schöne und synchrone Übungen und gewannen Gold. Gleiches gelang Grossenbacher/Hunziker in der Kategorie National mit einer starken Finalübung. Als zweite folgten Huber/Schaad. Im U15 holten sich De Pellegrin/Flury Bronze und im U13 gab es Silber für Käser/Keller. Meletta/Mösch wurden 18. (mgt)