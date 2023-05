Spektakulärer Unfall Niemand verletzt: Jetzt ist klar, warum der Bus in Grenchen in die Mauer beim Friedhof krachte Der Unfall ereignete sich am späteren Donnerstagnachmittag: Ein Linienbus prallte in einen Kandelaber. Verletzte gab es keine, wie die Polizei mitteilt. Nun ist auch klar, wie es wahrscheinlich zum Unfall kam.

In Grenchen ist am Donnerstagabend, 11. Mai 2023, ein Linienbus in die Friedhofmauer geprallt. Verletzt wurde niemand. Hergang und Ursache werden durch die Polizei abgeklärt. Kapo Solothurn

Am Anfang stand ein technisches Problem, wie die Kantonspolizei Solothurn am Tag nach dem spektakulären Unfall mitteilt. Von der Schützengasse herkommend hielt der Chauffeur deshalb seinen Bus bei der Bushaltestelle «Friedhof» an. Er stieg aus, um das Problem zu untersuchen – dabei hatte er allerdings vergessen, die Feststellbremse zu aktivieren, wie die Polizei schreibt.

Kapo Solothurn

Dies hatte zur Folge, dass der Bus führerlos ins Rollen geriet, einen Kandelaber überrollte und schliesslich im Bereich Bachtelenstrasse/Friedhofstrasse in die Friedhofsmauer prallte. Dort kam der Linienbus, im Frontbereich in der Luft hängend, zum Stillstand.

Kapo Solothurn

Immerhin: Verletzt wurde niemand, weder der Chauffeur noch die rund 15 Fahrgäste. Für die aufwändige Fahrzeugbergung, die mehrere Stunden dauerte, stand ein spezialisiertes Abschleppunternehmen im Einsatz. Ebenso im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Grenchen.

Leserreporter

Der entstandene Schaden am Kandelaber, der Friedhofmauer und dem Linienbus dürfte gemäss Angaben der Polizei mehrere 10’000 Franken betragen. Der Bereich des Ereignisortes musste für den Durchgangsverkehr zeitweise gesperrt werden.