Spektakulärer Unfall In Grenchen ist ein Bus in die Mauer beim Friedhof gekracht Der Unfall ereignete sich am späteren Donnerstagnachmittag. Verletzte habe es keine gegeben.

Leserreporter

In Grenchen hat am späteren Donnerstagnachmittag ein Bus eine Strassenlaterne touchiert. Danach sei das Fahrzeug in die Mauer des Friedhofs gefahren, wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage sagt.

Verletzte habe es keine gegeben. Sowohl der Busfahrer als auch die Gäste seien wohlauf. Mehr Angaben konnte die Kantonspolizei am Donnerstagabend noch nicht machen.

Wie eine Leserreporterin berichtet, seien um 19.30 Uhr noch mehrere Polizisten vor Ort gewesen und auch der Bus ragte noch über die Friedhofsmauer.